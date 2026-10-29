SwapGlobal haalt financiering op met steun van Marcel Boekhoorn, W Group en Kenzoll Capital

De Amerikaanse aanbieder van OTC-derivaten
gebruikt de investering om institutionele
beleggers sneller posities te laten innemen
in pre-IPO-aandelen, buitenlandse aandelen,
rekenkracht (compute) en digitale assets
via OTC-derivaten
AMSTERDAM / NEW YORK, 23 oktober 2026 –
SwapGlobal, de Amerikaanse aanbieder van
OTC-derivaten voor institutionele beleggers,
heeft financiering opgehaald bij investeerder
Marcel Boekhoorn, Volodymyr Nosov, oprichter
en president van W Group, en de Amsterdamse
private-equityfirma Kenzoll Capital. De
investering ondersteunt de uitbreiding van het bedrijf
buiten cryptoderivaten, met als eerste focus
institutionele beleggers al vóór de beursgang
posities te laten innemen in aandelen van
private ondernemingen.
De financiering, waarvan de omvang niet bekend
is gemaakt, verschaft extra handels- en
werkkapitaal om het derivatenaanbod van
SwapGlobal uit te breiden en een bredere groep
institutionele klanten te bedienen, waaronder
hedgefondsen en vermogensbeheerders.
SwapGlobal exploiteert een platform waarmee
institutionele beleggers via OTC-derivaten
posities innemen in pre-IPO-aandelen,
niet-Amerikaanse aandelen, rekenkracht (compute) en
digitale assets, zonder de onderliggende
waarden zelf aan te houden.
De infrastructuur van SwapGlobal is zo opgezet
dat in aanmerking komende institutionele
klanten derivaten kunnen verhandelen zonder
zelf wallets, accounts bij offshore exchanges of
crypto-infrastructuur aan te houden.
SwapGlobal beheert die posities zelf en dekt ze af op
crypto-handelsplatformen, zodat klanten daar
geen account hoeven aan te houden. Onderpand
wordt aangehouden bij gekwalificeerde
custodians.
Met het nieuwe kapitaal kan SwapGlobal meer
contracten aangaan en meer institutionele
klanten bedienen. De eerste transacties, te
beginnen met pre-IPO-aandelen, worden
voorbereid. De investering is de eerste stap
in een breder kapitaalplan om op te schalen
naarmate de derivatenportefeuille groeit.
Tegelijk met de financiering is Fedja Terzic
toegetreden tot SwapGlobal als Chief Risk Officer.
Terzic is gecertificeerd actuaris (AAG) en
Financial Risk Manager (GARP) en brengt ruime
ervaring mee op het gebied van
risicomanagement. Hij was zes jaar werkzaam bij Flow
Traders, waar hij doorgroeide tot Global Head
of Risk & Middle Office en Managing Director.
Vervolgens vervulde hij de functies van COO en
CRO bij One Trading, de eerste MiFID-
gereguleerde cryptoderivatenbeurs van Europa.
De overeenkomst bouwt voort op de eerder
aangekondigde strategische samenwerking tussen
SwapGlobal en Kenzoll Capital. René van
Kesteren, oprichter en CEO van SwapGlobal, zegt:
"Met deze investeerders aan boord kunnen
we institutionele partijen binnen het Amerikaanse
toezichtskader veel sneller bedienen met
OTC-derivaten op pre-IPO-aandelen, compute en
digitale assets. Het handelskapitaal en het
extra werkkapitaal geven ons de ruimte om de
volgende groeifase in te gaan."
Volodymyr Nosov, oprichter en president van W
Group: "Digitale assets verschuiven van de
rand van de financiële wereld naar de
mainstream, en institutioneel kapitaal heeft infrastructuur
nodig die het kan vertrouwen. Beleggers hebben
partners nodig die heldere structuren en
gedegen risicobeheersing kunnen bieden.
SwapGlobal bouwt een transparante manier, in lijn
met de Amerikaanse regelgeving, waarop
instellingen posities in deze markten kunnen
innemen. Daarom steunen wij het bedrijf."
Corné Melissen, oprichter van Kenzoll Capital:
"Onze market-makingactiviteiten in digitale
assets maakten al deel uit van de handelsopzet
van SwapGlobal. De technologie en het team
daarachter zitten nu binnen SwapGlobal, zodat
het bedrijf de prijzen voor zijn derivaten kan
bepalen en het risico daarop op één plek kan
beheren."
Over SwapGlobal
SwapGlobal laat in aanmerking komende
Amerikaanse instellingen via OTC-derivaten posities innemen in
pre-IPO-aandelen, niet-Amerikaanse aandelen, compute en digitale assets.
Posities worden afgedekt op crypto-handelsplatformen; onderpand blijft bij
gekwalificeerde custodians. Kenzoll Capital is strategisch investeerder.
Over W Group
W Group is een wereldwijd ecosysteem van
bedrijven dat met technologie, innovatie en ambitieuze producten aan de
toekomst bouwt. Het brengt inmiddels 10 bedrijven samen, met meer dan 1.500
medewerkers op 15 locaties wereldwijd en meer dan 40 miljoen klanten in 150
landen. W Group wil de toekomst van finance vormgeven met eenvoudige,
toegankelijke en veilige oplossingen die Web2 en Web3 met elkaar verbinden.
Over Kenzoll Capital
Kenzoll Capital is een private-equityfirma uit
Amsterdam, gespecialiseerd in special situations-
investeringen in zowel opkomende als
ontwikkelde markten.