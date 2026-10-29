SwapGlobal haalt financiering op met steun van Marcel Boekhoorn, W Group en Kenzoll Capital

De Amerikaanse aanbieder van OTC-derivaten gebruikt de investering om institutionele

beleggers sneller posities te laten innemen in pre-IPO-aandelen, buitenlandse aandelen,

rekenkracht (compute) en digitale assets via OTC-derivaten





AMSTERDAM / NEW YORK, 23 oktober 2026 – SwapGlobal, de Amerikaanse aanbieder van

OTC-derivaten voor institutionele beleggers, heeft financiering opgehaald bij investeerder

Marcel Boekhoorn, Volodymyr Nosov, oprichter en president van W Group, en de Amsterdamse

private-equityfirma Kenzoll Capital. De investering ondersteunt de uitbreiding van het bedrijf

buiten cryptoderivaten, met als eerste focus institutionele beleggers al vóór de beursgang

posities te laten innemen in aandelen van private ondernemingen.





De financiering, waarvan de omvang niet bekend is gemaakt, verschaft extra handels- en

werkkapitaal om het derivatenaanbod van SwapGlobal uit te breiden en een bredere groep

institutionele klanten te bedienen, waaronder hedgefondsen en vermogensbeheerders.

SwapGlobal exploiteert een platform waarmee institutionele beleggers via OTC-derivaten

posities innemen in pre-IPO-aandelen, niet-Amerikaanse aandelen, rekenkracht (compute) en

digitale assets, zonder de onderliggende waarden zelf aan te houden.





De infrastructuur van SwapGlobal is zo opgezet dat in aanmerking komende institutionele

klanten derivaten kunnen verhandelen zonder zelf wallets, accounts bij offshore exchanges of

crypto-infrastructuur aan te houden. SwapGlobal beheert die posities zelf en dekt ze af op

crypto-handelsplatformen, zodat klanten daar geen account hoeven aan te houden. Onderpand

wordt aangehouden bij gekwalificeerde custodians.





Met het nieuwe kapitaal kan SwapGlobal meer contracten aangaan en meer institutionele

klanten bedienen. De eerste transacties, te beginnen met pre-IPO-aandelen, worden

voorbereid. De investering is de eerste stap in een breder kapitaalplan om op te schalen

naarmate de derivatenportefeuille groeit.





Tegelijk met de financiering is Fedja Terzic toegetreden tot SwapGlobal als Chief Risk Officer.

Terzic is gecertificeerd actuaris (AAG) en Financial Risk Manager (GARP) en brengt ruime

ervaring mee op het gebied van risicomanagement. Hij was zes jaar werkzaam bij Flow

Traders, waar hij doorgroeide tot Global Head of Risk & Middle Office en Managing Director.

Vervolgens vervulde hij de functies van COO en CRO bij One Trading, de eerste MiFID-

gereguleerde cryptoderivatenbeurs van Europa.





De overeenkomst bouwt voort op de eerder aangekondigde strategische samenwerking tussen

SwapGlobal en Kenzoll Capital. René van Kesteren, oprichter en CEO van SwapGlobal, zegt:

"Met deze investeerders aan boord kunnen we institutionele partijen binnen het Amerikaanse

toezichtskader veel sneller bedienen met OTC-derivaten op pre-IPO-aandelen, compute en

digitale assets. Het handelskapitaal en het extra werkkapitaal geven ons de ruimte om de

volgende groeifase in te gaan."





Volodymyr Nosov, oprichter en president van W Group: "Digitale assets verschuiven van de

rand van de financiële wereld naar de mainstream, en institutioneel kapitaal heeft infrastructuur

nodig die het kan vertrouwen. Beleggers hebben partners nodig die heldere structuren en

gedegen risicobeheersing kunnen bieden. SwapGlobal bouwt een transparante manier, in lijn

met de Amerikaanse regelgeving, waarop instellingen posities in deze markten kunnen

innemen. Daarom steunen wij het bedrijf."





Corné Melissen, oprichter van Kenzoll Capital: "Onze market-makingactiviteiten in digitale

assets maakten al deel uit van de handelsopzet van SwapGlobal. De technologie en het team

daarachter zitten nu binnen SwapGlobal, zodat het bedrijf de prijzen voor zijn derivaten kan

bepalen en het risico daarop op één plek kan beheren."





Over SwapGlobal

SwapGlobal laat in aanmerking komende Amerikaanse instellingen via OTC-derivaten posities innemen in pre-IPO-aandelen, niet-Amerikaanse aandelen, compute en digitale assets. Posities worden afgedekt op crypto-handelsplatformen; onderpand blijft bij gekwalificeerde custodians. Kenzoll Capital is strategisch investeerder.

Over W Group

W Group is een wereldwijd ecosysteem van bedrijven dat met technologie, innovatie en ambitieuze producten aan de toekomst bouwt. Het brengt inmiddels 10 bedrijven samen, met meer dan 1.500 medewerkers op 15 locaties wereldwijd en meer dan 40 miljoen klanten in 150 landen. W Group wil de toekomst van finance vormgeven met eenvoudige, toegankelijke en veilige oplossingen die Web2 en Web3 met elkaar verbinden.

Over Kenzoll Capital

Kenzoll Capital is een private-equityfirma uit Amsterdam, gespecialiseerd in special situations-

investeringen in zowel opkomende als ontwikkelde markten.