Een pubquiz, sporttoernooi of escape room: teambuilding en spelletjes zijn veruit het populairste type bedrijfsuitje in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek naar de voorkeuren van ruim 500 Nederlandse werknemers. Maar er schuilt een opmerkelijk probleem achter deze populariteit.

De grote favoriet: samen spelen en bouwen

Ruim 22% van de ondervraagde werknemers kiest teambuilding en spelletjes als hun absolute favoriete bedrijfsuitje. "Werknemers waarderen vooral het samenspel, het competitie-element en de informele setting waarin collega's elkaar beter leren kennen," aldus het onderzoek van PUB Events. Op de tweede plaats staan culinaire uitjes zoals kookworkshops en wijnproeverijen, gevolgd door avontuurlijke activiteiten.

Opvallend zijn de verschillen tussen groepen: jongeren onder de 35 kiezen vaker voor avontuurlijke uitjes zoals ziplinen, terwijl vrouwen een voorkeur hebben voor creatieve of culinaire activiteiten. Mannen gaan juist vaker voor sportieve en avontuurlijke uitdagingen.

Het draait om verbinding, niet om spektakel

Wat maakt een bedrijfsuitje écht onvergetelijk? Het antwoord is verrassend eenvoudig: de activiteit zelf, de collega's en de sfeer. Een unieke of spectaculaire uitdaging blijkt veel minder belangrijk dan verwacht. "Het gaat niet om wat je doet, maar met wie – en hoe gezellig het is," concludeert het rapport.

Sociale interactie, ontspanning en teambuilding staan bovenaan de lijst van belangrijkste aspecten. Werknemers zoeken vooral verbinding in een laagdrempelige setting, zonder al te veel poespas.

Groot probleem: te weinig uitjes

Hier wordt het interessant voor werkgevers. Hoewel ruim 90% van de werknemers bedrijfsuitjes (zeer) belangrijk vindt, organiseren de meeste bedrijven slechts één keer per jaar iets. Veel medewerkers – vooral jongeren – zouden het liefst meerdere keren per jaar een uitje hebben.

"Grote bedrijven lijken het minst te doen met deze signalen: ondanks het budget en de mogelijkheden blijft de frequentie daar opvallend laag," stelt het onderzoek vast. Vooral in de Randstad is de kloof tussen wens en werkelijkheid groot.

Creatieve workshops als alternatief

"Deze resultaten bevestigen wat wij dagelijks ervaren," zegt Hugo Haarman, directeur van PUB Events . "Bedrijven onderschatten vaak hoe belangrijk regelmatige, verbindende momenten zijn voor teams. Creatieve workshops zijn daarbij een uitstekend alternatief: ze combineren het sociale aspect met iets nieuws leren, en je gaat altijd met een tastbaar resultaat naar huis."

Het onderzoek toont aan dat werknemers vooral waardering hebben voor het informele contact: "elkaar buiten de werkvloer leren kennen" wordt het vaakst genoemd als belangrijkste voordeel. Teamspirit versterken en ontspannen volgen op de tweede en derde plaats.

De oplossing ligt voor het oprapen

Voor werkgevers ligt hier een duidelijke kans. Investeren in meer en beter passende uitjes kan werkgeluk en loyaliteit aanzienlijk versterken. En het hoeft niet duur of ingewikkeld: werknemers geven de voorkeur aan doordeweekse dagen onder werktijd, en waarderen gezelligheid boven spektakel.

Het grootste voordeel? Elkaar écht leren kennen – precies wat moderne teams nodig hebben in een tijd waarin thuiswerken en digitale communicatie de norm zijn geworden.