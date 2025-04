Van bezit naar gebruik: waarom ondernemers steeds vaker kiezen voor financial lease

Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om een auto te leasen in plaats van te kopen. Met leasen hoef je namelijk niet in een keer een groot bedrag neer te leggen voor de auto, en het kan ook een aantal andere voordelen opleveren, zeker wanneer je als ondernemer kiest voor financial lease. Waarom steeds meer ondernemers vaker kiezen voor financial lease, zetten we in de onderstaande blog voor je op een rij.

Van kopen naar leasen: waarom ondernemers deze switch maken

Tegenwoordig hoef je niet per se een auto te kopen om in een auto te kunnen rijden. Je kunt namelijk ook de optie ‘leasen’ overwegen. Steeds meer ondernemers maken tegenwoordig de switch naar het leasen van een auto, en dan vooral financial lease is een populaire optie.

Met leasen hoef je namelijk niet in een keer een groot bedrag neer te leggen voor een auto, maar je betaalt maandelijks een bedrag aan de auto. Zo houd je ook de ruimte om te investeren in andere zaken binnen jouw bedrijf.

Wat is financial lease precies?

Veel ondernemers kiezen voor financial lease. Dit is een leaseoptie waarbij je wel op economisch gebied eigenaar bent van de auto. Dat betekent dat je de wegenbelasting, autoverzekering en het onderhoud zelf moet betalen. Daarnaast zit je niet vast aan een aantal kilometers en heb je recht op verschillende fiscale voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de btw-teruggave, de investeringsaftrek en de renteaftrek.

Bovendien is de auto na afloop van het leasecontract ook echt van jou. Je hoeft de auto niet meer in te leveren bij de leasemaatschappij, maar je kunt er gewoon in door blijven rijden. De auto bestickeren of een stelling bouwen in de cabine van jouw bedrijfsbus: het kan bij financial lease.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar hoe het leasecontract is opgebouwd. Je hebt namelijk te maken met de looptijd - hoe lang het contract duurt - en de slottermijn. Dit is het bedrag dat nog openstaat als het leasecontract afloopt. Je kunt ervoor kiezen om wel of geen slottermijn in jouw leasecontract op te nemen.

Bezit is niet altijd beter – zeker niet als slim leasen meer oplevert

Er zitten dus heel wat voordelen verbonden aan financial lease, denk maar aan de fiscale voordelen en het feit dat je de auto na het leasecontract mag houden. Ben je aan het twijfelen om te gaan leasen of te gaan kopen? Verdiep je dan in de voor- en nadelen van beide opties en ontdek wat het beste bij jou past.