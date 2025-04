Wolf op De Hoge Veluwe vertoont afwijkend gedrag, zegt provincie

ARNHEM (ANP) - Een wolf in Nationaal Park De Hoge Veluwe vertoont al langer afwijkend gedrag, zegt de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet (BBB). Zoet zei dat woensdag in antwoord op vragen van Statenleden over de mogelijke wolvenaanval van afgelopen weekeinde op De Hoge Veluwe. Daarbij werd een hardloopster gebeten, de provincie vermoedt door een wolf.

DNA-onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk een wolf was. Het provinciebestuur heeft gevraagd of dat met spoed gedaan kan worden, zei een woordvoerder van Zoet eerder. Doorgaans duurt het een aantal weken voordat de uitslag bekend wordt.

Zoet herhaalde dat hij druk in overleg is met de gemeente Ede en de parkdirectie van De Hoge Veluwe over mogelijke maatregelen, mocht de veronderstelde wolf opnieuw in de buurt van mensen opduiken. "Dit is een wolf die atypisch gedrag vertoont en dat al langer doet", zei Zoet stellig. "Daar kunnen we niet van wegkijken, we zullen echt wat moeten doen."