Verbeter je productiviteit met de beste verlichting

Maak een middagwandeling op een zonnige werkdag en ervaar zelf hoe verlichting je humeur en productiviteit kan beïnvloeden. Recent onderzoek in de ergonomie - de studie naar de efficiëntie van mensen in hun werkomgeving - toont aan dat dit fenomeen niet alleen in je hoofd zit. Sterker nog, een derde van de werknemers zou gelukkiger zijn op het werk met betere verlichting op kantoor, volgens een internationaal onderzoek uit 2018 van Staples. Een overweldigende 80 procent van de werknemers gaf aan dat goede verlichting op kantoor belangrijk voor hen was. Het vinden van de beste kantoorverlichting is, terecht, een topprioriteit geworden voor ontwerpteams en officemanagers.

De invloed van verlichting op productiviteit

Of de lichtbron op een kantoor nu natuurlijk, kunstmatig, fel en blauw, of zwak en geel is, het type licht waaraan werknemers worden blootgesteld, heeft niet alleen invloed op hun stemming, circadiane ritmes en fysieke gezondheid, maar ook op hun productiviteit en creativiteit. Er zijn veel interessante studies gedaan naar de aard van je omgeving en hoe deze het vermogen van je hersenen om op verschillende manieren waar te nemen en te functioneren beïnvloedt. Licht in de buurt zorgt volgens deze onderzoeken ervoor dat mensen creatiever zijn en creatievere ideeën hebben. Op creatief vlak ben je op je best wanneer je goed uitgerust, alert en energiek bent, en de juiste verlichting kan je in de juiste staat brengen. Maar te weinig licht kan je ogen belasten en je slaperig en moe maken. Te fel licht daarentegen kan je ogen belasten, je slaap verstoren en migraine veroorzaken.

Led of TL-verlichting?

De laatste jaren zijn ledlampen steeds populairder geworden als energiezuinig alternatief voor TL-verlichting. Hoewel ledlampen misschien iets duurder zijn dan TL-verlichting, besparen ze op kantoor op de lange termijn waarschijnlijk geld. Dit komt doordat ledlampen over het algemeen een langere levensduur hebben dan TL-verlichting en geen overtollige energie verbruiken in de vorm van infraroodstraling, zoals TL-verlichting wel doet. Led verlichting in werkplaats kan ook gunstig zijn voor de gezondheid van werknemers. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat TL-verlichting migraine kan veroorzaken , kunnen ze wel migrainesymptomen opwekken bij mensen die er aanleg voor hebben. Omdat werknemers vaak na zonsondergang op kantoor blijven, kunnen TL-lampen ook het slaappatroon verstoren door de aanmaak van melatonine te remmen. Led verlichting kan daarentegen meestal worden gedimd, afhankelijk van het tijdstip van de dag en het seizoen, waardoor ze een betere keuze zijn voor de gezondheid van werknemers.

Kleur en temperatuur

De kleur en temperatuur van kantoorverlichting moeten variëren afhankelijk van de functie van de ruimte. De juiste hoeveelheid licht en de gezondheidseffecten van verschillende spectrums en lichtintensiteiten zijn enorm belangrijk en zijn elementen waar we rekening mee houden in ons ontwerp. Over het algemeen zijn warmere gele of oranje lampen beter om te ontspannen, terwijl koelere blauwe en witte lampen goed zijn om te werken, wakker te worden en je te concentreren. Indien mogelijk moeten de lichttemperatuur en -kleur variëren afhankelijk van het tijdstip van de dag. 's Ochtends is het licht idealiter helderder en koeler, zodat medewerkers alert blijven en zich kunnen concentreren. Naarmate de dag vordert, moet de verlichting warmer zijn, zodat medewerkers kunnen ontspannen.