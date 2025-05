Pro-Palestijnse acties universiteiten, aanhoudingen in Nijmegen

NIJMEGEN/UTRECHT (ANP) - Op de universiteiten in Nijmegen en Utrecht zijn woensdag weer pro-Palestijnse betogingen. Even buiten de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft de politie op een weg meerdere actievoerders aangehouden.

In Utrecht betogen pro-Palestijnse activisten bij het universiteitscomplex aan de Wittevrouwenstraat, waar onder meer een bibliotheek van de universiteit is gevestigd. Ze hebben onder meer enkele tenten en Palestijnse vlaggen meegenomen. Ze eisen dat het universiteitsbestuur alle banden verbreekt met instellingen in Israël die volgens hen medeplichtig zijn aan 'genocide' op Palestijnen.