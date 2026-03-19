Verhuizen op latere leeftijd: zo houd je regie

Een verhuizing is altijd ingrijpend. Je laat een plek waar je hebt gewoond en altijd je ‘thuis’ hebt genoemd, achter. En wanneer je gaat verhuizen op latere leeftijd is de stap vaak nog lastiger, zeker wanneer dit noodgedwongen moet. Het huis waarin je jarenlang hebt gewoond en honderden herinneringen hebt verzameld, wordt ingeruild voor een gloednieuwe woonomgeving. Gelukkig kan deze fase ook prachtige kansen bieden. Misschien kom je nu dichter bij familie of vrienden te wonen of heb je een bushalte, recht voor de deur!

Toch vraagt verhuizen op latere leeftijd om een goede aanpak. Je wilt namelijk niet overweldigd raken, wat moeilijk kan zijn. Wat doe je met alle spullen die je in de afgelopen tientallen jaren hebt verzameld? Je wilt hulp inschakelen, maar toch de touwtjes in eigen handen blijven houden. In deze blog bespreken we daarom hoe je als kind je oude ouders zo goed mogelijk kunt helpen met verhuizen.

Waarom is verhuizen voor ouderen zo zwaar?

Voor ouderen is verhuizen in de meeste gevallen nog een stukje zwaarder dan voor de jeugd. Wanneer jongere mensen verhuizen, is dat om een nieuw, spannend hoofdstuk van hun leven te beginnen. Ouderen hebben vaak alle spannende hoofdstukken al geleefd, in de woning die ze nu helaas moeten gaan verlaten. Het huis is dan niet zomaar ‘een stapel stenen’, maar een plek vol herinneringen. Denk aan waar de kinderen zijn opgegroeid en hun eerste stapjes hebben gezet, decennialange vriendschappen met de buren en de oude vertrouwde gewoontes en routines. Het afscheid nemen kan dan snel voelen als het afsluiten van een geliefde levensfase.

Veel spullen en afhankelijk zijn van anderen

Plus, wanneer men lang op dezelfde plek hebben gewoond, is de kans groot dat ze veel spullen hebben verzameld. Naast dat dit natuurlijk extra tijd kost om in te pakken, moeten er waarschijnlijk ook keuzes worden gemaakt wat mee kan en wat weg zal moeten.

Als laatste zijn ouderen vaak toch altijd een beetje bang om de controle kwijt te raken, of nu familie of verhuizers komen helpen met het inpakproces. De optie om alles zelf te doen is er niet, dus het is begrijpelijk vervelend om dan voor zulke belangrijke dingen te moeten leunen op anderen. Laat je oude moeder of vader dus weten dat zij altijd de baas zijn en mogen kiezen wat blijft en wat gaat.

Begin tijdig en maak verstandige keuzes

Een goede planning is erg belangrijk bij iedere soort verhuizing, dus al helemaal bij verhuizen voor ouderen . Plan daarom vroeg, stel prioriteiten en neem van tevoren al de vermoeiende beslissingen om tijdsdruk te voorkomen. Loop eens een rondje door het huis en bepaal alvast samen wat weg kan en wat niet. Misschien zijn er een aantal spullen die naar de kinderen of kleinkinderen kunnen gaan. Het slimste is om dit kamer per kamer te doen om niet te overweldigd te raken. Neem de tijd en laat de regie waar mogelijk in handen van je oude ouders. Het is ook belangrijk om duidelijk te hebben hoe groot de nieuwe woning is, zodat je weet hoeveel spullen daadwerkelijk mee kunnen.

Regel hulp zonder controle te verliezen

Alleen verhuizen is eigenlijk onmogelijk, je hebt altijd wel een handje extra nodig. Zeker op latere leeftijd. Schakel dan hulp in, bijvoorbeeld een bedrijf dat doet verhuizen voor ouderen . Zij zorgen dat alles wordt geregeld en zij begrijpen precies waar je als ouder persoon doorheen gaat. Ze nemen dan ook het sleepwerk van je over, maar je houdt zelf de touwtjes in handen.

Veel ouderen zullen verhuizen naar een verzorgingstehuis, in een appartement wat zich meestal niet op de begane grond bevindt. Toch wil je natuurlijk wel dat alle meubels op zijn plek komen, zonder dat je alles meerdere trappen op moet zeulen. Het kan dan een optie zijn om een verhuislift te huren in Utrecht . Deze wordt door een ervaren werknemer bestuurd en zorgt ervoor dat alles schadevrij op zijn plek terecht komt, zonder dat je binnendoor hoeft.

Zie het als een positieve stap vooruit

De eerste weken in een nieuwe woning zullen voor de meeste ouderen heftig zijn. Vooral als ze al aan het dementeren zijn, kan het voelen alsof ze uit hun oude huis zijn gegooid en nu opeens in een vreemde plek moeten wonen. Als familie kan jij je schuldig voelen, ondanks dat dit de beste keuze was voor hun eigen veiligheid. Probeer ze dus altijd te herinneren aan alle voordelen van de verhuizing. Zo wonen ze nu comfortabeler, wordt er dag in en uit voor hun gezorgd en kan familie nog steeds vaak op bezoek komen.

Het verhuizen op latere leeftijd is niet zomaar iets en voor de meeste ouderen is dit een bittere pil om te slikken. Om stress van de verhuizing, naast het emotionele aspect daarom zoveel mogelijk te voorkomen, is het verstandig om het verhuizen uit handen te geven aan professionals. Zo kunnen ze in alle rust afscheid nemen van hun woning. Laat je oude ouder(s) de regie zo veel mogelijk behouden en support ze waar kan. Zo maak jij de overgang zo comfortabel mogelijk voor ze.