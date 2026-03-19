Saoedi-Arabie wil Iran gaan aanvallen

Saoedi-Arabië sluit militair ingrijpen niet uit na herhaalde raket- en droneaanvallen uit Iran . Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Faisal bin Farhan donderdag na overleg met regionale ambtgenoten in Riyad.

Volgens de minister probeert Teheran zijn buurlanden onder druk te zetten met aanvallen. "Wij zullen daar niet voor wijken. Escalatie zal worden beantwoord met escalatie", aldus Faisal. Hij benadrukte dat Saudi-Arabië, waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd, zich het recht voorbehoudt militair op te treden als dat nodig wordt geacht.

Woensdag meldde Riyad opnieuw aanvallen . In de hoofdstad waren meerdere explosies te horen en volgens het ministerie van Defensie werden ballistische raketten onderschept. De minister noemde het een duidelijk signaal dat Iran weinig ziet in diplomatie, juist terwijl buitenlandse ministers in de stad bijeen waren.

De aanwezige landen veroordeelden in een gezamenlijke verklaring het gebruik van raketten en drones tegen burgerdoelen, zoals woonwijken, energie-installaties, luchthavens en diplomatieke posten.