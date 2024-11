Versterk jouw financiële afdeling met tijdelijke expertise

Met een eigen bedrijf is het belangrijk om nauwkeurig de financiën in de gaten te houden. Zo ook rond deze tijd van het jaar, waarin er weer aandacht moet worden geschonken aan het opstellen van de jaarrekening. Een complexe en tijdrovende taak waar specifieke expertise voor vereist is. Het kan daarom een slimme tip zijn om een interim finance professional in te schakelen. Hieronder lees je precies waarom een externe expert de ideale hulp kan zijn rond deze tijd van het jaar.

Een jaarrekening opstellen door een interim finance professional

Met een jaarrekening breng je de cijfers van het afgelopen jaar van jouw bedrijf in kaart. Met dit overzicht kun je bekijken hoe het bedrijf heeft gepresteerd. Het opstellen van een jaarrekening is overigens een tijdrovende en complexe financiële klus waar iemand met veel kennis en expertise aan moet werken. Soms kun je dit soort taken beter uit handen geven aan een expert. Denk aan interim finance professionals . De voordelen ervan, sommen we hieronder voor je op.

Expertise en efficiëntie

Interim finance professionals zijn experts op het gebied van financiële vraagstukken. Een interim finance professional heeft vaak al heel wat ervaring opgebouwd bij verschillende bedrijven. De expert heeft vaak al bij heel wat bedrijven gewerkt aan verschillende opdrachten en vraagstukken, wat betekent dat de expert in deze tijd veel kennis en ervaring heeft opgebouwd. Deze kennis kan vervolgens ook in jouw bedrijf worden toegepast. Ook betekent dit dat de expert zich niet meer volledig hoeft te verdiepen in het onderwerp, waarmee je weer tijd kunt besparen. Je hoeft de persoon namelijk niet volledig in te werken. De finance professional kan meteen aan de slag met de jaarrekening opstellen en dat is voor jouw bedrijf natuurlijk weer efficiënt.

Flexibiliteit

Bovendien zorgt het inschakelen van een interimmer ook voor flexibiliteit. Een interim finance professional is immers niet vast in dienst: deze expert komt maar voor een bepaalde periode. Dit kun je zelf met hem of haar afstemmen. Zo gaat de expert alleen werken aan het opstellen van de jaarrekening. Ook kun je bepaalde uren met hem of haar afspreken, en kun je ook eenvoudig de uren aanpassen wanneer dat nodig is. Dit zorgt voor flexibiliteit, maar geeft ook aan de andere kant juist verheldering omdat je weet dat de interimmer er alleen is voor die ene taak.

Een objectieve en vernieuwende blik

In plaats van dat je een vast personeelslid laat werken aan het opstellen van de jaarrekening, kun je ook overwegen om een interimmer in te schakelen. Een interimmer heeft bovendien een objectieve en vernieuwende blik. Misschien zelfs wel een heel andere blik dan iemand die al jaren bij jouw bedrijf werkt. Een interim finance professional kan weer met nieuwe inzichten komen, waar jullie wellicht zelf niet aan hebben gedacht.

Geen vast personeelslid

Zoals net al werd benoemd, is een interimmer geen vast personeelslid. Je zit niet vast aan een interim finance professional, want hij of zij komt maar voor een bepaalde periode voor jouw bedrijf werken. Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd, gaat de expert door naar een andere opdrachtgever om aan een nieuw project te beginnen. Je hoeft dus niet op zoek te gaan naar een vast personeelslid dat, na het opstellen van de jaarrekening, een andere taak moet zien te krijgen.

Het inschakelen van een interimmer kan voordelig zijn voor jouw bedrijf

Kortom, het inschakelen van een interim finance professional kan jouw bedrijf ondersteunen bij het opstellen van een jaarrekening - maar natuurlijk ook bij meer taken. Fijn als je er zelf niet uitkomt, als er te veel werk ligt voor het aantal werknemers of als je een project wil starten waar veel kennis en expertise bij komt kijken. Zo kun je jouw bedrijf laten groeien met behulp van een externe expert.