Duitse Europarlementariër roept op Taurusraketten te leveren

BRUSSEL (ANP) - De Duitse leider van de christendemocraten in het Europees Parlement, Manfred Weber, heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz opgeroepen om Taurusraketten te geven aan Oekraïne. Dat deed Weber in een debat in het Europees Parlement dat in het teken stond van duizend dagen oorlog in Oekraïne. Scholz weigert tot nu toe Oekraïne van Duitse langeafstandsraketten te voorzien.

Volgens de Duitse bondskanselier zou het gebruik van Duitse wapens diep in Russisch gebied zorgen voor een escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De VS hebben de restricties op door de VS geleverde langeafstandsraketten recent laten vallen. Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk lijken Oekraïne straks toe te staan diep in Rusland militaire doelen te raken met de in hun land geproduceerde wapens.