Waar je op moet letten als je een bedrijfswagen aanschaft

In het begin red je je misschien nog prima met je eigen auto, maar vroeg of laat komt het moment dat je iets groters nodig hebt. Meer ruimte voor spullen, overzicht in je laadruimte en je komt ook nog eens professioneler over bij klanten. Klinkt goed toch? Maar voordat je vol enthousiasme naar de dealer rent of op Marktplaats duikt, is het handig om even stil te staan bij een paar belangrijke dingen. Want een bedrijfswagen aanschaffen doe je niet elke dag, dus dan kun je het maar beter in één keer goed doen.

Financiering, koop of lease?

Een bedrijfswagen kopen kan een flinke klap zijn voor je portemonnee, vooral als je net lekker aan het opbouwen bent met je bedrijf. Daarom kiezen veel ondernemers ervoor om te leasen of hun bedrijfswagen op een andere manier te financieren. Dat betekent niet meteen dat je vastzit aan een hoop gedoe. Tegenwoordig regel je dat gewoon online en kun je makkelijk aanbieders met elkaar vergelijken. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk en je ziet meteen wat het je per maand kost. Zeker als je bijvoorbeeld een taxi verzekering nodig hebt of met een voertuig rijdt dat extra eisen stelt, is het slim om ook naar de voorwaarden van de financiering en dekking te kijken. Vergeet ook niet dat je bij leasen vaak een vast bedrag per maand betaalt, en dat loopt lekker door, ook in rustigere periodes. Bij kopen ben je in één keer klaar, maar dan moet je wel dat bedrag op tafel kunnen leggen. Het hangt er dus helemaal vanaf wat voor jou op dat moment het meest handig is.

Welk type bedrijfswagen past bij jouw werk?

Niet elke klus vraagt om hetzelfde voertuig. Een timmerman heeft iets anders nodig dan een loodgieter of installateur. Ga je vaak naar de bouwplaats en sleep je zware spullen mee, dan is een pick-up misschien een goed idee. Heb je vooral gereedschap en wat materialen die droog moeten blijven, dan is een bestelbus vaak de betere keuze. Kijk goed naar hoeveel je mee moet nemen, hoeveel ruimte je nodig hebt en hoe makkelijk je overal bij kunt. Denk ook aan praktische dingen zoals dubbele schuifdeuren, een lage instap of een trekhaak. En als je dan toch bezig bent, kijk meteen met een schuin oog naar de toekomst. Je wilt niet dat je over een jaar alweer te krap zit of met een bus staat die eigenlijk niet meer voldoet. Oh, en zodra je weet wat je nodig hebt, is het ook slim om een bedrijfswagen verzekering vergelijken . Zo weet je zeker dat je niet te veel betaalt en dat je bus goed verzekerd de weg op gaat.

Vergeet de verzekering niet

Ga je leasen, dan zit de verzekering er soms al bij, vooral bij operational lease. Dat is handig, want dan hoef je nergens naar om te kijken. Maar koop je de wagen zelf of kies je voor financial lease, dan moet je het zelf regelen. In dat geval is het slim om even online een autoverzekering te vergelijken, zodat je weet waar je aan toe bent en niet onnodig te veel betaalt. Zeker met een bedrijfswagen is het risico op schade gewoon wat groter. Je parkeert vaker op lastige plekken, rijdt misschien veel kilometers per dag en soms zit je laadruimte aardig vol. Dat zie je vaak ook terug in de premie. Dus even goed vergelijken loont echt. Denk daarbij ook even na over aanvullende dekkingen, zoals voor je lading of voor inzittenden. Zo kom je later niet voor vervelende verrassingen te staan.