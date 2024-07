Waarom heeft Apple ervoor gekozen om voor $ 110 miljard aan eigen aandelen terug te kopen?

Onlangs haalde Apple de voorpagina's met een enorme aankondiging tijdens het eerste kwartaal van 2024: een programma voor de inkoop van eigen aandelen ter waarde van $ 110 miljard. Deze stap van Apple is niet alleen belangrijk vanwege de omvang, maar markeert het bedrijf ook als leider op het gebied van inkoop, omdat het zes van de grootste inkoopautorisaties in de geschiedenis heeft geclaimd.

Wat is precies een inkoop van eigen aandelen?

Eenvoudig gezegd, vindt een aandeleninkoop plaats wanneer een bedrijf besluit om zijn eigen aandelen in te kopen op de aandelenmarkt, waardoor het aantal beschikbare aandelen vermindert. Zie het als het snijden van een pizza in minder stukken; elk overgebleven stuk wordt groter.

Op dezelfde manier, wanneer een bedrijf zijn aandelen terugkoopt, vertegenwoordigt elk overblijvend aandeel een groter stuk van het bedrijf, waardoor de waarde mogelijk toeneemt. Voor nieuwkomers op de aandelenmarkt is het cruciaal om het concept van terugkopen te begrijpen. Terwijl u leert hoe te beginnen met beleggen in aandelen , kan het begrijpen van deze strategieën en concepten uw beleggingsvaardigheden aanzienlijk verbeteren.

Er zijn een paar redenen waarom een bedrijf ervoor kan kiezen om zijn aandelen terug te kopen. Misschien hebben ze extra geld en geloven ze dat hun aandelen ondergewaardeerd zijn, of misschien willen ze vertrouwen tonen in de toekomst van het bedrijf. Het terugkopen van aandelen kan ook belangrijke financiële statistieken zoals de winst per aandeel verhogen, omdat hetzelfde bedrag aan winst wordt verdeeld over minder aandelen.

Hoe voeren bedrijven een inkoopbeleid?

Bedrijven beginnen met het aankondigen van een inkoopplan, waarin staat hoeveel geld ze gaan besteden aan het terugkopen van aandelen en over welke periode. Ze kunnen contant geld gebruiken of zelfs geld lenen om de inkoop te financieren, hoewel lenen financieel risico met zich meebrengt. De terugkoop zelf gebeurt op de open aandelenmarkt, zodat elke aandeelhouder zijn aandelen kan terugverkopen tegen de huidige marktprijs. Deze methode wordt als eerlijk beschouwd omdat het aandeelhouders niet dwingt om te verkopen als ze dat niet willen.

Voordelen van buybacks voor aandeelhouders

Buybacks kunnen om verschillende redenen geweldig zijn voor aandeelhouders;

Flexibiliteit voor beleggers: Ze bieden aandeelhouders die hun aandelen willen verkopen de kans om dat te doen, mogelijk tegen een hogere prijs door de toegenomen vraag als gevolg van de inkoop. Verhoogde aandelenwaarde:Door het aantal beschikbare aandelen te verminderen, heeft elk overblijvend aandeel een groter aandeel in de winst van het bedrijf, wat de waarde ervan kan verhogen. Fiscale voordelen: Buybacks bieden vaak belastingvoordelen in vergelijking met dividenden. Op veel plaatsen betalen aandeelhouders alleen vermogenswinstbelasting over de toegenomen waarde van hun aandelen als ze die verkopen, in plaats van inkomstenbelasting te betalen over dividenden.

Inkoopbevorderingen zijn echter niet altijd positief. Ze kunnen worden gezien als een kortetermijnstrategie om de aandelenkoers op te krikken of om financiële statistieken te manipuleren. Als een bedrijf prioriteit geeft aan buybacks boven noodzakelijke investeringen in het bedrijf of boven het aanhouden van gezonde kasreserves, kan het zichzelf opmaken voor problemen in de toekomst.

Voorbeelden van buybacks in de praktijk

In de technologiesector zijn buybacks een gebruikelijke strategie geworden, vooral bij giganten met grote kasreserves. Hier is een momentopname uit het derde kwartaal van 2023:

Apple (AAPL) - De iPhone-maker kocht in het derde kwartaal voor $ 21,3 miljard aan aandelen in. In mei 2024 kondigde het bedrijf een nieuwe autorisatie aan van 110 miljard dollar. Alphabet (GOOG) - De zoekgigant kocht $15,8 miljard aan aandelen terug tijdens het derde kwartaal en de 12-maands uitgaven van het bedrijf voor inkoop bedragen $60,7 miljard. Meta Platforms (META) - Het bedrijf dat voorheen bekend stond als Facebook kocht tijdens het derde kwartaal $5,7 miljard aan aandelen terug. Microsoft (MSFT) - De softwaregigant kocht $5,6 miljard aan aandelen in tijdens het derde kwartaal.

Slotopmerkingen

Hoewel buybacks controversieel kunnen zijn en sterk afhangen van de omstandigheden waaronder ze worden uitgevoerd, blijven ze een legitieme en krachtige manier voor bedrijven om te herinvesteren in zichzelf en waarde terug te geven aan aandeelhouders. De sleutel tot het succes ligt in de strategie van het management: doordachte buybacks kunnen een teken zijn van de robuuste financiële gezondheid van een bedrijf en een managementteam dat zich toelegt op het vergroten van de aandeelhouderswaarde. Omgekeerd kunnen roekeloze buybacks een rode vlag zijn die wijst op slecht financieel beheer en kortzichtig leiderschap.