Waarom langlopende leasecontracten terrein verliezen





Steeds meer bedrijven stappen af van leasecontracten die jaren vaststaan. Dat heeft minder te maken met auto’s en meer met hoe organisaties tegenwoordig werken.

Teams worden sneller opgebouwd en net zo snel weer aangepast. Projecten duren korter en plannen verschuiven vaker. In zo’n omgeving voelt een contract van vier of vijf jaar als een lange verplichting.

Vaste kosten liggen onder een vergrootglas

Bedrijven kijken kritischer naar kosten die langdurig doorlopen. Financiering is duurder geworden en marges staan onder druk. Veel organisaties willen daarom voorkomen dat ze zich voor lange tijd vastleggen.

Langlopende contracten geven minder ruimte om bij te sturen wanneer de situatie verandert. Dat maakt flexibiliteit aantrekkelijker dan voorheen.

Mobiliteit volgt dezelfde trend

Die ontwikkeling zie je ook bij mobiliteit. Waar lease lange tijd de standaard was, zoeken bedrijven nu vaker naar alternatieven die beter aansluiten op hun dagelijkse praktijk.

Daarbij wint shortlease aan populariteit. Niet omdat het per se goedkoper is, maar omdat het beter past bij een manier van werken die voortdurend verandert.

Van plannen naar aanpassen

Traditionele lease gaat uit van een vaste behoefte over meerdere jaren. In de praktijk verandert die behoefte vaak sneller.

Een bedrijf groeit sneller dan verwacht of een project stopt eerder. In beide gevallen blijft een auto binnen een klassiek leasecontract gewoon doorlopen.

Shortlease speelt daarop in. Bedrijven zetten een voertuig in zolang het nodig is en stoppen wanneer de situatie verandert. Dat voorkomt dat auto’s ongebruikt blijven terwijl de kosten doorgaan.

Een bredere verschuiving

Vooral bij bedrijven die werken met tijdelijke projecten of wisselende teams is dat verschil merkbaar. Het wagenpark hoeft niet meer vooruit gepland te worden voor meerdere jaren.

Die verschuiving past binnen een bredere ontwikkeling. Bedrijven willen minder vastleggen en meer ruimte houden om bij te sturen. Dat zie je terug in meerdere onderdelen van de bedrijfsvoering.

Langlopende leasecontracten blijven bestaan. Voor stabiele organisaties blijven ze interessant. Voor bedrijven die sneller moeten schakelen, wordt flexibiliteit steeds vaker de norm.