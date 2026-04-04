Basketballer Doncic mist slot reguliere competitie met blessure

LOS ANGELES (ANP/BELGA) - De basketballers van Los Angeles Lakers kunnen in het slot van de reguliere competitie in de NBA geen beroep doen op Luka Doncic. De Sloveense spelbepaler heeft donderdag in de ontmoeting met Oklahoma City Thunder een hamstringblessure opgelopen.

De deelname van de 27-jarige Doncic aan de play-offs, die op 18 april van start gaan, is onzeker. Met een gemiddelde van 33,5 punten, 7,7 rebounds en 8,3 assists per wedstrijd is Doncic dit seizoen van grote waarde voor de Lakers, die derde staan in de Western Conference.