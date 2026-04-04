ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Basketballer Doncic mist slot reguliere competitie met blessure

Sport
door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 9:32
LOS ANGELES (ANP/BELGA) - De basketballers van Los Angeles Lakers kunnen in het slot van de reguliere competitie in de NBA geen beroep doen op Luka Doncic. De Sloveense spelbepaler heeft donderdag in de ontmoeting met Oklahoma City Thunder een hamstringblessure opgelopen.
De deelname van de 27-jarige Doncic aan de play-offs, die op 18 april van start gaan, is onzeker. Met een gemiddelde van 33,5 punten, 7,7 rebounds en 8,3 assists per wedstrijd is Doncic dit seizoen van grote waarde voor de Lakers, die derde staan in de Western Conference.
loading

POPULAIR NIEUWS

De gevaren van de Brazilian Butt Lift (BBL)

rhs image

Voor joden was Pasen eeuwenlang levensgevaarlijk

181451509_m

De drie cruciale factoren voor een optimale tweede helft van je leven

102851908 m

Dit gebeurt er met je lichaam als je twee weken niet sport

113759125

Zuurdesem of meergranenbrood: wat is gezonder?

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 09.43.04

Waarom we onszelf haten op foto’s – én wat je daaraan kunt doen

Loading