Weg met prullaria: Zo geef je iets dat écht telt

Een verjaardag, een huwelijk, een housewarming, een babyshower of het afscheid van een collega? Dat betekent aanschuiven in de rij bij de cadeauwinkel, je suf klikken op webshops of snel-snel het laatste Rituals-pakket bij de drogist meegraaien.

Maar ergens knaagt het. Want weet jij nog wat je vorig jaar kreeg voor je verjaardag? Of wat je je man gaf voor Vaderdag? Precies. Waarschijnlijk was het iets dat na een week onderin een kast lag te verstoffen. We hebben allemaal genoeg spullen in huis, en cadeautjes geven is soms niet meer dan een automatische reflex. Het moet, het hoort, en als je niks geeft, ben je een vrek.

Misschien wordt het tijd om dat patroon te doorbreken: weg met de prullaria, dit keer geef je iets dat echt telt!

Cadeaus als symptoom van overconsumptie

We leven in een tijd waarin we alles kunnen kopen, en dat we vaak ook. Volgens onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving consumeren Nederlanders gemiddeld veel meer dan goed is voor het klimaat, hun portemonnee én hun mentale gezondheid. Spullen beloven geluk, maar leveren vaak stress op. En dat geldt ook voor de cadeaus die we geven.

Want laten we eerlijk zijn: veel cadeaus zijn vooral bedoeld om aan de verwachting te voldoen. Het gaat niet meer om de ontvanger, maar om het gebaar. En dat gebaar is vaak verpakt in glanzend papier, gefabriceerd aan de andere kant van de wereld, van plastic, onpersoonlijk en overbodig.

Geven doet deugd

Toch is geven op zichzelf geen probleem. Sterker nog: mensen die geld uitgeven aan anderen ervaren vaak meer geluk dan mensen die het aan zichzelf besteden. Maar dat effect treedt vooral op als het cadeau persoonlijk, betekenisvol en oprecht is.

Psycholoog Adam Grant, auteur van het boek 'Give and Take', maakt onderscheid tussen ‘thoughtful givers’ en ‘obligated givers’. Die laatste groep geeft uit plichtsbesef; ze kopen iets omdat het moet. De eerste groep denkt na, luistert en stemt het cadeau af op de ander. Het is niet duurder, maar wel beter. En daar zit precies het verschil.

Een goed cadeau hoeft niet groot te zijn. Of duur. Het mag juist klein, kwetsbaar en onverwacht zijn. Een paar voorbeelden:

Een handgeschreven brief met herinneringen aan jullie vriendschap.

Een foto in een lijstje.

Een dagje uit samen, naar het museum, het bos of een concert.

Een zelfgemaakt gerecht met een verhaal erbij.

Een abonnement op iets dat past bij hun interesse: een sportmagazine of een boekenabonnement

Een belofte: oppassen, helpen verhuizen, samen koken.

Deze cadeaus zeggen “ik ken je” in plaats van “ik heb iets gekocht omdat het zo hoort”.

Personaliseer je cadeau

Gepersonaliseerde cadeaus zijn een bijzondere manier om iemand te verrassen en te laten zien dat je echt aan die persoon hebt gedacht. Ze geven een persoonlijke touch die een standaard cadeau vaak mist.

Denk bijvoorbeeld aan een gepersonaliseerd fotoalbum of fotoboek. Je kunt er herinneringen bundelen, zoals foto’s van vakanties of speciale gebeurtenissen. Met persoonlijke teksten en leuke anekdotes erbij wordt het een waardevol en uniek cadeau.

Een andere optie is een gepersonaliseerd sieraad, zoals een ketting of armband met initialen, een speciale datum of een korte boodschap erin gegraveerd.

Ook gepersonaliseerde woonaccessoires zijn populair. Denk aan een mok met een grappige tekst of foto, een kussen met een naam of een bijzondere quote, of een gepersonaliseerde poster voor aan de muur. Voor liefhebbers van eten en drinken kun je denken aan een fles wijn met een speciaal etiket of een gepersonaliseerd keukenschort.

Gepersonaliseerde cadeaus creëren herinneringen die veel langer meegaan dan alledaagse spullen.

Wat als je écht niks weet?

Soms ken je iemand gewoon niet goed genoeg. De nieuwe vriend van je nicht. Die collega van de afdeling waar je nooit komt. In dat soort situaties is het lastig om iets echt op maat te geven zonder dat het ongemakkelijk wordt. Daarom kun je beter kiezen voor iets neutraals, maar wel met een duurzame insteek.

Denk bijvoorbeeld aan een fles biologische wijn. Die is niet alleen lekker, maar ook met zorg geproduceerd. Een andere slimme keuze is een herbruikbare waterfles; praktisch en milieuvriendelijk. Fairtrade chocolade past ook perfect in dit rijtje: heerlijk én verantwoord. Deze cadeaus zijn veilig omdat ze bij door iedereen gewaardeerd worden, maar ze laten ook zien dat je aandacht hebt besteed aan de kwaliteit en duurzaamheid van het cadeau.

Daarnaast kan een simpel gebaar zoals een kaart met een persoonlijke, oprechte boodschap soms veel meer betekenen dan een duur cadeau. Een paar warme woorden of een compliment kunnen net dat beetje extra geven. Het laat zien dat je moeite hebt gedaan, zonder dat het geforceerd of te intiem aanvoelt. Dat werkt altijd.

Geef aandacht

Cadeaus zijn bedoeld om iemand blij te maken, niet om de prullenbak te vullen. Door iets persoonlijks te geven geef je meer dan een object: je geeft tijd, aandacht en betekenis. En in een wereld waarin we allemaal op zoek zijn naar verbinding, betekent het net dat tikkeltje meer.