VluchtelingenWerk krijgt 500 vragen asielzoekers over asielwetten

AMSTERDAM (ANP) - In een week tijd heeft VluchtelingenWerk Nederland meer dan vijfhonderd vragen binnengekregen van asielzoekers over hun positie nadat de Tweede Kamer heeft ingestemd met nieuwe asielwetten. Het nieuws heeft "grote impact" op de vreemdelingen en zorgt voor veel onzekerheid, ziet de hulporganisatie.

De meeste asielzoekers wilden weten of de wetten ook met terugwerkende kracht werken als ook de Eerste Kamer ermee instemt. Die moet zich nog buigen over de wetten waardoor onder andere alleen nog tijdelijke verblijfsvergunningen worden gegeven, het nareizen van familieleden lastiger wordt en zowel illegaliteit als hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning (mogelijk) strafbaar wordt.

VluchtelingenWerk sprak ook veel ouders die wachten op gezinshereniging met hun kind. Ouders met een volwassen kind zijn bang dat ze die niet meer terugzien door de nieuwe regels, aldus de organisatie. Mensen met een verblijfsvergunning voor vijf jaar wilden weten of ze nu eerder een herbeoordeling krijgen en mensen die nu een procedure hebben lopen, vroegen of het tweestatusstelsel daar effect op heeft. Dat stelsel maakt dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld alleen tijdelijk beschermd worden, anders dan mensen die zijn gevlucht voor de gevolgen van hun geaardheid, geloof of opvattingen.

Schadelijk

Volgens VluchtelingenWerk lossen de nieuwe wetten geen problemen op en zijn ze schadelijk voor zowel de vluchtelingen als de hele samenleving. De wachttijden in de asielprocedure blijven hiermee lang en de opvangtekorten groot, aldus de organisatie.

Over de strafbaarstelling van illegaliteit en hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning maken meerdere organisaties zich zorgen.