Zakelijke auto leasen zonder langdurige verplichtingen: zo werkt shortlease bij VWP





Bij de meeste leasemaatschappijen teken je voor minimaal drie jaar. Handig als je situatie stabiel is, maar wat als je bedrijf nog groeit of krimpt? Dan zit je vast aan een contract dat niet meer bij je past.

VWP Shortlease biedt een andere aanpak. Je rijdt in een volledig verzorgde zakelijke auto, voor precies zo lang als jij hem nodig hebt, zonder jaarcijfers en vaak al de volgende dag. In dit artikel lees je hoe dat werkt, voor wie het geschikt is en wat VWP onderscheidt van reguliere leasemaatschappijen.

Wat is shortlease?

Shortlease is een vorm van full-operational lease waarbij je een auto huurt voor een kortere periode, bij VWP Shortlease al vanaf één maand. Je betaalt een vast all-in maandbedrag en rijdt in een volledig verzorgde auto. Verzekering, wegenbelasting, onderhoud, reparaties en banden zijn standaard inbegrepen. Je hoeft alleen nog zelf te tanken of te laden.

Het grote verschil met traditionele lease: je legt je niet vast voor drie of vijf jaar. Bij VWP kies je zelf de looptijd, van één maand tot maximaal zestig maanden. Dat geeft je als ondernemer de vrijheid om je wagenpark aan te passen aan wat je bedrijf op dat moment nodig heeft.

Voor wie is shortlease bij VWP geschikt?

VWP Shortlease werkt voor een brede groep zakelijke rijders. Het past het beste bij ondernemers en bedrijven waarbij flexibiliteit zwaarder weegt dan een zo laag mogelijke maandprijs. Denk aan:

• ZZP'ers die geen jaarcijfers willen aanleveren en snel een auto nodig hebben voor een nieuwe opdracht.

• Startups en groeiende bedrijven die hun wagenpark liever niet voor jaren vastleggen.

• Bedrijven die een nieuwe medewerker tijdens de proeftijd al een auto willen bieden, zonder een langlopend contract aan te gaan.

• Ondernemers die wachten op de levering van een nieuwe leaseauto en de tussenliggende periode willen overbruggen.

• Rijders die willen uitproberen of elektrisch rijden bij hun gebruik past, voordat ze een langdurig contract tekenen.

Wat zit er inbegrepen bij een shortleasecontract van VWP?

Elk shortleasecontract van VWP is gebaseerd op full operational lease. Dat betekent dat het maandbedrag bijna alles dekt, behalve brandstof of laadkosten. De volgende onderdelen zijn inbegrepen:

• All-risk verzekering

• Wegenbelasting

• Onderhoud en reparaties

• Standaard banden

• Vervangend vervoer bij pech

Je ontvangt elke maand één factuur voor alle kosten. Geen losse bonnetjes voor onderhoud of verzekering, geen verrassingen achteraf.

Acceptatie zonder jaarcijfers

Bij reguliere leasemaatschappijen moet je als ondernemer jaarcijfers aanleveren voordat een contract wordt goedgekeurd. VWP Shortlease werkt anders. Op basis van externe gegevens voert VWP een flitsacceptatie uit, waarvoor je geen jaarcijfers hoeft in te leveren. Dat maakt shortlease bij VWP ook toegankelijk voor zzp'ers en starters die nog geen jaren aan cijfers kunnen tonen.

Nog een voordeel: een shortleasecontract bij VWP leidt niet tot een BKR-registratie. Dat is relevant als je binnenkort een hypotheek wilt afsluiten of wilt voorkomen dat je leencapaciteit daalt.

Vaak al de volgende dag rijden

VWP Shortlease heeft de meeste auto's direct uit eigen voorraad beschikbaar. Na een offerte aanvraag, akkoord op de offerte en het opsturen van de benodigde documenten kan VWP het acceptatieproces opstarten. Zodra de acceptatie rond is, staat de auto klaar. In veel gevallen rijd je al de volgende werkdag.

Levering is mogelijk door heel Nederland. Wil je de auto liever zelf ophalen? Dat kan bij het hoofdkantoor in Nijverdal.

Breed aanbod van merken en modellen

VWP Shortlease is merk- en bankonafhankelijk. Het aanbod telt meer dan dertig merken, van compacte stadsauto's tot elektrische SUV's en stationwagons. Prijzen starten vanaf 295 euro per maand. Je kiest zelf de looptijd en het aantal kilometers per jaar en bepaalt zo je eigen tarief.

Zakelijke shortlease bij VWP aanvragen

VWP Shortlease is al meer dan twintig jaar actief en stond aan de basis van shortlease in Nederland. Het bedrijf heeft een klantwaardering van 9.1 op basis van meer dan 700 reviews. Klanten noemen daarin met name de persoonlijke benadering, de snelle levering en de proactieve communicatie.