Grote energiefaciliteit Shell in Qatar beschadigd door aanval

Economie
door Redactie
donderdag, 19 maart 2026 om 11:32
bijgewerkt om donderdag, 19 maart 2026 om 11:41
anp190326132 1
 Een grote energiefaciliteit van Shell in Qatar is beschadigd geraakt door een Iraanse aanval. Volgens Shell ontstond brand aan de fabriek voor vloeibaar petroleumgas (lpg). Die is inmiddels geblust. Essentieel personeel is volgens het bedrijf veilig en de omvang van de schade wordt in kaart gebracht.
De Pearl GTL-fabriek van Shell staat op het grote energiecomplex Ras Laffan Industrial City in Qatar. Bij die fabriek worden vloeibare dieselbrandstoffen op synthetische wijze geproduceerd uit aardgas. Volgens Shell is Pearl GTL de grootste fabriek voor lpg ter wereld.
Ras Laffan Industrial City is de belangrijkste gasproductielocatie van Qatar. Dat complex werd afgelopen nacht beschoten met raketten door Iran en eerder ook al onder vuur genomen.
