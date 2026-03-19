BBB verkozen in 19 raden, partij deed mee in 29 gemeenten

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 12:00
DEN HAAG (ANP) - De BBB komt in 19 van de 29 gemeenten waar de partij deelneemt in de raad met een of meer zetels. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen die de ANP Verkiezingsdienst heeft binnengekregen. De BoerBurgerBeweging komt met 3 zetels binnen in Waadhoeke, Venray, Hof van Twente en Berkelland.
In onder meer Amersfoort, Amsterdam en Leeuwarden is het de BBB niet gelukt om een debuut te maken in de gemeenteraad. Beekdaelen, De Fryske Marren, Doetinchem en Weststellingwerf verwelkomen één BBB-raadslid. In 11 gemeenten, waaronder Dinkelland, Midden-Groningen en Barneveld, heeft de partij 2 zetels gekregen.
Wie is Lidewij de Vos?

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

Enorm gasveld in Iran aangevallen, Qatar ziedend

Saoedi-Arabie wil Iran gaan aanvallen

