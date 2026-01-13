Zomerdekbed, heerlijk slapen tijdens warme nachten

Een zomerdekbed is ontworpen om comfortabel te slapen tijdens warm weer. Het heeft een lage isolatiewaarde (warmteklasse 4), waardoor het minder warmte vasthoudt en licht van gewicht is. Zomerdekbedden zijn vaak gevuld met natuurlijke materialen, zoals ganzendons, die temperatuurregulerend en vochtabsorberend zijn.

In onze uitgebreide gids lees je alles wat je moet weten vóór het kopen van een zomerdekbed, plus 10 praktische tips om beter te slapen tijdens warme zomernachten.

Hongaars Ganzendons Dekbed

Waar moet je op letten bij het kopen van een zomerdekbed?

Welk type dekbed is het meest geschikt voor de zomer?

Welke warmteklasse heb je nodig?

Wat is de beste constructie voor warme nachten?

Wat is een lichtgewicht dekbed?

Dunne dekbedden voor de zomer

Welke maten zijn er?

Je dekbed en beddengoed wassen in de zomer

10 tips om beter te slapen in de zomer

Welk type dekbed is het beste voor de zomer?

Natuurlijke vullingen zoals ganzendons, wol, tencel, bamboe en een zoals ganzendons, wol, tencel, bamboe en een katoenen dekbed zijn het meest geschikt voor de zomer. Ze zijn beter ademend en nemen vocht beter op dan synthetische dekbedden. Hierdoor voorkom je onrustige nachten en wakker worden met een klam gevoel.

Een dekbed met een hoog percentage ganzendons biedt 3 tot 4 keer meer luchtcirculatie dan een synthetisch dekbed.

Let erop dat niet alleen het dekbed, maar ook het beddengoed (overtrek, lakens en kussenslopen) van 100% katoen is. Katoen reguleert de temperatuur en voert transpiratie af.

Daarnaast is het belangrijk dat je zomerdekbed machine wasbaar is, omdat je het in de zomer mogelijk vaker wilt wassen.

Welke warmteklasse heb je nodig voor een zomerdekbed?

Voor de zomer is warmteklasse 4 ideaal. Hoe hoger het getal, hoe koeler het dekbed.

Overzicht warmteklassen:

Warmteklasse 4 – Licht, koel en ademend. Ideaal voor warme zomernachten en voor mensen die het snel warm hebben. Zomerdekbed Licht, koel en ademend. Ideaal voor warme zomernachten en voor mensen die het snel warm hebben.

Warmteklasse 3 – Lente/herfst Geschikt voor mildere temperaturen of goed geïsoleerde woningen.

Warmteklasse 2 – Koelere periodes Voor frisse herfstdagen en zachte winters.

Warmteklasse 1 – Winterdekbed Zeer warm, geschikt voor koude slaapkamers.

Wat is de beste constructie voor zomerse warmte?

De constructie van het dekbed speelt een grote rol bij temperatuurregulatie. Een cassette- of baffle-stiksel zorgt ervoor dat de vulling gelijkmatig verdeeld blijft en niet naar één kant zakt. Dit geeft het dons meer ruimte om te ademen, wat zorgt voor betere ventilatie en comfort.

Lichtgewicht dekbedden

Een lichtgewicht dekbed verhoogt het slaapcomfort, vooral in de zomer. Het voelt minder zwaar aan en is ideaal voor mensen met beperkte bewegingsvrijheid of na een operatie.

Let op het vulgewicht (vaak uitgedrukt in gsm: gram per m²). Hoe lager het vulgewicht, hoe lichter het dekbed. Bij donzen dekbedden is echter vooral de vulkracht (fill power) belangrijk: dit bepaalt hoe goed het dekbed isoleert en ventileert.

Ganzendons heeft meer fijne vezels dan eendendons of veren en is daardoor lichter én beter ademend.

Dunne dekbedden voor de zomer

De dikte van een dekbed hangt af van:

de hoeveelheid vulling

het type vulling

de tijk (hoes)

Een dun dekbed kan alsnog warm aanvoelen als het is gevuld met compacte of slecht ademende materialen, zoals grove veren of synthetische vezels. Kunstmatige vullingen lijken soms licht, maar ademen slecht en kunnen een klam gevoel geven.

Een bijkomend voordeel van dunne dekbedden is dat ze minder volumineus zijn en daardoor makkelijker thuis te wassen.

Welke maten zomerdekbedden zijn er?

Zomerdekbedden zijn verkrijgbaar in alle standaard maten:

Eenpersoons

Tweepersoons

Lits-jumeaux

Lits-jumeaux XL

Moet je je dekbed en beddengoed vaker wassen in de zomer?

In de zomer zweet je meer, waardoor vaker wassen logisch kan zijn. Kies daarom voor een dekbed dat machinewasbaaris.

Met een goed ademend, natuurlijk zomerdekbed (bijv. ganzendons met katoenen tijk) hoef je echter niet vaker te wassen dan normaal.

Synthetische dekbedden houden meer vocht vast en kunnen sneller bacteriën verzamelen. Bovendien laten ze tijdens het wassen microplastics los.

Tip: droog je dekbed en beddengoed bij voorkeur buiten in de zon — zonlicht werkt antibacterieel.

Was lakens, dekbedovertrekken en kussenslopen minimaal één keer per week.

10 tips om beter te slapen in de zomer

1. Kies ademend beddengoed van natuurlijke materialen

2. Gebruik een dekbed met warmteklasse 4

3. Houd de slaapkamer rond 17–18 °C

4. Ventileer goed of gebruik een ventilator

5. Draag katoenen nachtkleding

6. Vermijd alcohol, cafeïne en zware maaltijden voor het slapen

7. Neem een (lauwe) douche voor het slapengaan

8. Drink voldoende water

9. Koel je pyjama of kussensloop vooraf

10. Vermijd direct lichaamscontact bij warm weer