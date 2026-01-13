Zomerdekbed, heerlijk slapen tijdens warme nachten

Een zomerdekbed is ontworpen om comfortabel te slapen tijdens warm weer.
Het heeft een lage isolatiewaarde
(warmteklasse 4), waardoor het minder warmte
vasthoudt en licht van gewicht is. Zomerdekbedden zijn vaak gevuld met natuurlijke materialen, zoals ganzendons, die temperatuurregulerend en vochtabsorberend zijn.
In onze uitgebreide gids lees je alles wat je moet weten
vóór het kopen van een zomerdekbed, plus 10 praktische tips om beter te slapen tijdens warme zomernachten.
Waar moet je op letten bij het kopen van een
zomerdekbed?
Welk type dekbed
is het meest geschikt voor de zomer?
Welke warmteklasse heb je
nodig?
Wat is de beste
constructie voor warme nachten?
Wat is een
lichtgewicht dekbed?
Dunne dekbedden voor de zomer
Welke maten zijn er?
Je dekbed en
beddengoed wassen in de zomer
10 tips om beter
te slapen in de zomer
Welk type dekbed is het beste voor de zomer?
Natuurlijke vullingen
zoals ganzendons, wol, tencel, bamboe en een katoenen dekbed
zijn het meest geschikt voor de zomer. Ze zijn beter
ademend en nemen vocht beter op dan synthetische dekbedden. Hierdoor voorkom je
onrustige nachten en wakker worden met een klam gevoel.
Een dekbed met een hoog percentage ganzendons biedt 3 tot 4 keer meer luchtcirculatie dan een synthetisch dekbed.
Let erop dat niet alleen het dekbed, maar ook het beddengoed
(overtrek, lakens en kussenslopen) van 100% katoen is. Katoen reguleert de temperatuur
en voert transpiratie af.
Daarnaast is het belangrijk dat je zomerdekbed machine wasbaar is,
omdat je het in de zomer mogelijk vaker wilt wassen.
Welke warmteklasse heb je nodig voor een
zomerdekbed?
Voor de zomer is warmteklasse 4 ideaal.
Hoe hoger het getal, hoe koeler het
dekbed.
Overzicht warmteklassen:
Warmteklasse
4 – Zomerdekbed
Licht,
koel en ademend. Ideaal voor warme zomernachten en voor mensen die het snel
warm hebben.
Warmteklasse
3 – Lente/herfst
Geschikt voor mildere temperaturen of
goed geïsoleerde woningen.
Warmteklasse
2 – Koelere periodes
Voor frisse
herfstdagen en zachte winters.
Warmteklasse 1 – Winterdekbed
Zeer warm, geschikt voor koude slaapkamers.
Wat is de beste constructie voor zomerse
warmte?
De constructie van het dekbed speelt een grote rol bij
temperatuurregulatie. Een cassette-
of baffle-stiksel zorgt ervoor dat de vulling
gelijkmatig verdeeld blijft en niet naar één kant zakt. Dit geeft het dons meer
ruimte om te ademen, wat zorgt voor betere ventilatie en comfort.
Lichtgewicht dekbedden
Een lichtgewicht dekbed verhoogt het slaapcomfort, vooral
in de zomer. Het voelt minder zwaar aan en is ideaal voor mensen met beperkte
bewegingsvrijheid of na een operatie.
Let op het vulgewicht (vaak uitgedrukt in gsm: gram per m²). Hoe lager het
vulgewicht, hoe lichter het dekbed.
Bij donzen dekbedden is echter vooral de vulkracht (fill power) belangrijk: dit bepaalt hoe goed het dekbed isoleert en
ventileert.
Ganzendons heeft meer fijne vezels dan eendendons of
veren en is daardoor lichter én beter ademend.
Dunne dekbedden voor de zomer
De dikte van een dekbed hangt af van:
de hoeveelheid vulling
het type vulling
de tijk (hoes)
Een dun dekbed kan alsnog warm aanvoelen als het is
gevuld met compacte of slecht ademende materialen, zoals grove veren of
synthetische vezels. Kunstmatige vullingen lijken soms licht, maar ademen
slecht en kunnen een klam gevoel geven.
Een bijkomend voordeel van dunne dekbedden is dat ze minder volumineus zijn en
daardoor makkelijker thuis te wassen.
Welke maten zomerdekbedden zijn er?
Zomerdekbedden zijn verkrijgbaar in alle standaard maten:
Eenpersoons
Tweepersoons
Lits-jumeaux
Lits-jumeaux XL
Moet je je dekbed en beddengoed vaker wassen
in de zomer?
In de zomer zweet je meer, waardoor vaker wassen logisch
kan zijn. Kies daarom voor een dekbed dat machinewasbaaris.
Met een goed ademend, natuurlijk zomerdekbed (bijv.
ganzendons met katoenen tijk) hoef je echter niet vaker te wassen dan normaal.
Synthetische dekbedden houden meer vocht vast en kunnen
sneller bacteriën verzamelen. Bovendien laten ze tijdens het wassen microplastics los.
Tip: droog je dekbed en beddengoed bij voorkeur buiten in de zon —
zonlicht werkt antibacterieel.
Was lakens, dekbedovertrekken en kussenslopen minimaal één keer per week.
10 tips om beter te slapen in de zomer
1.
Kies ademend
beddengoed van natuurlijke materialen
2. Gebruik een dekbed met warmteklasse 4
3.
Houd de slaapkamer rond 17–18 °C
4.
Ventileer goed
of gebruik een ventilator
5. Draag
katoenen nachtkleding
6.
Vermijd alcohol,
cafeïne en zware maaltijden voor het slapen
7.
Neem een (lauwe)
douche voor het slapengaan
8. Drink
voldoende water
9.
Koel je pyjama
of kussensloop vooraf
10. Vermijd direct lichaamscontact bij warm weer