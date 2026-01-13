ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bronnen: vermogensbeheerder BlackRock schrapt meer banen

Economie
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 12:13
anp130126111 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock gaat nog meer banen schrappen om kosten te besparen. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg gaat het in de nieuwe ontslagronde om ongeveer 250 arbeidsplaatsen, wat neerkomt op circa 1 procent van het totaal. Vorig jaar werden volgens Bloomberg al twee vergelijkbare ontslagrondes doorgevoerd door 's werelds grootste vermogensbeheerder.
BlackRock komt deze week met kwartaalcijfers. Het nieuwe banenverlies zou onder meer teams voor verkoop en investeringen raken. Een woordvoerder van BlackRock, dat een beheerd vermogen heeft van ongeveer 13,5 biljoen dollar, zei in een reactie dat verbetering van het bedrijf een "constante prioriteit" is, waarbij elk jaar wordt gekeken of de bedrijfsactiviteiten in lijn zijn met de doelstellingen.
Het banenverlies bij BlackRock maakt deel uit van een bredere trend in de financiële sector, doordat steeds meer gebruik wordt gemaakt van AI en digitalisering. Zo zou het Amerikaanse Citigroup deze week het verlies van duizend banen kunnen aankondigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

195497725 l normal none

Hoe lang gaan eieren echt mee?

ANP-538607444

Er is één ding dat je kunt doen om de kans op dementie te verkleinen. En dat heeft een enorm effect

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

anp 453372014

De 8 fouten die mensen maken die koken met een airfryer

ANP-545607297

Wat kan Europa doen om te voorkomen dat Trump Groenland inpikt

wo-frueher-karteikaesten

Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau

Loading