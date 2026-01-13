Bronnen: vermogensbeheerder BlackRock schrapt meer banen

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock gaat nog meer banen schrappen om kosten te besparen. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg gaat het in de nieuwe ontslagronde om ongeveer 250 arbeidsplaatsen, wat neerkomt op circa 1 procent van het totaal. Vorig jaar werden volgens Bloomberg al twee vergelijkbare ontslagrondes doorgevoerd door 's werelds grootste vermogensbeheerder.

BlackRock komt deze week met kwartaalcijfers. Het nieuwe banenverlies zou onder meer teams voor verkoop en investeringen raken. Een woordvoerder van BlackRock, dat een beheerd vermogen heeft van ongeveer 13,5 biljoen dollar, zei in een reactie dat verbetering van het bedrijf een "constante prioriteit" is, waarbij elk jaar wordt gekeken of de bedrijfsactiviteiten in lijn zijn met de doelstellingen.

Het banenverlies bij BlackRock maakt deel uit van een bredere trend in de financiële sector, doordat steeds meer gebruik wordt gemaakt van AI en digitalisering. Zo zou het Amerikaanse Citigroup deze week het verlies van duizend banen kunnen aankondigen.