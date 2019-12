Justitie: ‘Boeren sterker dan wij, we faalden’

Justitie was vast van plan om te verhinderen dat boeren het hele land in de war zouden sturen door de snelwegen te blokkeren. Dat is drie keer mislukt. ,,Niet op de boerendemo van 1 oktober en niet op 16 oktober. En ook niet met de bouwersdemo op 30 oktober. Niet omdat we het niet wilden. Niet omdat we de wet niet snapten. Maar omdat het gewoon niet tegen te houden was,” zegt verantwoordelijk officier van justitie Bouwman tegen het AD. Tractoren zijn groter en sterker dan politieauto’s. En er waren veel boeren bereid tot geweld. ,,Agenten moesten echt aan de kant. Vergis je niet: de dynamiek was vaak echt niet fijn. Je kunt wel van alles bedenken en gaan inzetten, maar de dilemma’s zijn groot. Chauffeurs van vrachtwagens, die waren ingehuurd als beweegbare afzetting van het Binnenhof, werden bedreigd en geïntimideerd. Er was veel alcohol in het spel.”