Hillary Clinton: “Autoritaire Zuckerberg wil Facebook gebruiken om Trump opnieuw president te maken”

Hillary Clinton heeft hard uitgehaald naar Mark Zuckerberg. Ze noemt de grote baas van Facebook een autoritaire CEO, die zijn platform wil gebruiken om Donald Trump herkozen te krijgen.

Clinton vertelt tegen The Atlantic wat een hekel ze heeft aan de macht en invloed van Zuckerberg en zijn onwil om desinformatie te tackelen. “Facebook heeft naar mijn mening zich in allerlei bochten gewrongen om een punt te maken over vrijheid van meningsuiting en censuur, waar ze zich aan vasthouden, omdat het in hun commercieel belang is,” aldus Clinton.

“Zuckerberg is er van overtuigd geraakt dat het in zijn eigen belang en dat van Facebook is om Trump niet te dwarsbomen. Dat is wat ik geloof en het geeft me pijn in mijn buik,” vervolgt de oud-presidentskandidaat voor de Democraten.

De mede-oprichter van Facebook moest eerder al ontkennen dat hij niet beïnvloed was door de president, nadat NBC ontdekte dat Zuckerberg en Trump in het geheim gedineerd hadden in het Witte Huis. In oktober vorig jaar besloot Facebook extreemrechts platform Breitbart News toe te voegen aan de sectie ‘kwaliteitsnieuws’. Dat gebeurde enkele dagen nadat Politico had ontdekt dat Zuckerberg een hapje had gegeten met controversiële rechtse journalisten als Ben Shapiro en Tucker Carlson.

Gevraagd naar Zuckerbergs eerdere statements over de relatie tussen feiten en meningen, antwoordde Clinton: “Het is Trumpiaans. Het is autoritair.” De oud-minister van Buitenlandse zaken vervolgt: “Je hebt soms het gevoel met een buitenlandse macht te onderhandelen. Zuckerberg is immens machtig. Facebook is een wereldwijd bedrijf dat een enorme invloed heeft op een manier die we pas net beginnen te begrijpen.”