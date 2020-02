Thierry Baudet liegt één keer teveel

Thierry Baudet heeft naar Trump en Boris gekeken en gedacht: wie het hardste liegt krijgt de meeste macht. Maar hij had beter moeten opletten. Je moet liegen over zaken waar de leugen niet heel eenvoudig valt aan te tonen (bijvoorbeeld dat de wereld ook in 2050 nog bewoonbaar is). Baudet fantaseerde vrijdagavond op Twitter en Instagram echter over een controleerbare kwetsie in een NS-sprinter. Hij beweerde dat twee van zijn ‘dierbare vriendinnen’ waren getreiterd door 4 Marokkanen.

‘Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD’.

Zijn vriendinnen (of de jonge staatsman zelf) hebben het niet helemaal begrepen. De NS bracht opheldering, legt De Volkskrant uit. Ze werden niet lastigevallen, ze werden gecontroleerd. De dames weigerden aan een viermanschap hun kaartjes te tonen. Het was een controle in burger

De NS schrijft daarover op zijn website: ‘Acties ‘in burger’ hebben vooral als doel zwartrijders te pakken en zo de sociale veiligheid op en rond het spoor te vergroten. Deze reizigers letten meestal scherp op waar het geüniformeerd personeel instapt en zijn behendig in het ontlopen van controle. En juist zwartrijders zijn eerder agressief als ze door een ‘gewone’ conducteur in uniform worden betrapt. Als na sluiting van de treindeuren opeens een ploegje controleurs in burgerkleding door de trein gaat, kunnen zwartrijders daar niet meer op reageren. Zo worden ze eerder in de kraag gevat.’

Dat er controleurs in burger langs zouden komen, was vlak voor het ‘incident’ in de trein omgeroepen, schrijft De Volkskrant. Baudets vriendinnen werkten niet mee aan de kaartjescontrole omdat ze niet geloofden dat de mannen in burger NS-controleurs waren, ook niet toen deze zich legitimeerden. Pas nadat de politieagent zich ermee bemoeide, werkten de vrouwen mee.

Het waren overigens Nederlanders, die controleurs. Een van hen schrijft op Instagram aan Baudet: ‘Ik vind het bijzonder dat jij dit gebruikt om ‘het Marokkaanse volk’ zwart te maken. Ik en mijn collega zijn geboren en getogen in Nederland. Mijn moeder is geboren in Friesland en mijn vader in Drenthe.’

NS heeft inmiddels formeel laten weten dat Baudet en/of zijn dierbare vriendinnen liegen