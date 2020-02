SGP komt opnieuw in actie tegen Second Love

De mannenbroeders van de SGP houden niet van overspel, zeggen ze. En dus is een bedrijf dat overspel makkelijk maakt een doorn in het oog.

Kees van der Staay gaat daarom tekeer tegen een nieuwe reclamecampagne van Second Love.

‘Vaders en moeders, maar ook kinderen krijgen deze reclame te zien als ze over straat lopen of op de bus staan te wachten.’ zegt Van der Staaij tegen het ND. Onder meer in bushokjes maakt de site reclame met de tekst: ‘Op weg naar een avontuurtje? Ik ook.’

‘Het is heel ongezond om te doen alsof vreemdgaan maar normaal is’, aldus de SGP’er. ‘Ik ken te veel schrijnende verhalen van stukgelopen relaties, om dit soort overspelreclames naast me neer te leggen.’

De SGP-fractievoorzitter wil dat de CDA-minister zich uitspreekt over de reclame en bijvoorbeeld uitspraak van Second Love dat mensen maatschappelijke dogma’s over trouw aan één partner moeten vergeten. Van der Staaij wil dat De Jonge een moreel appèl doet op de site om met de reclame te stoppen. Verder wil hij dat het kabinet gemeenten oproept gebruik te maken de mogelijkheden die ze hebben om zulke reclames te weren.

De Jonge heeft drie weken de tijd om te reageren op de vragen van de SGP.