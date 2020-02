Amerikanen googelen: “Wat is India?”

De Verenigde Staten gaan niet door hun beste periode. Het bezoek van Donald Trump aan India is weer voer voor grappen. Een hoogleraar bestempelde het geraaskal van de president tijdens een van zijn persconferenties zelfs als een teken van dementie.

Maar ook de Amerikanen zelf slaan een flater. The Independent merkt op dat er in Google Trends, waar je kunt zien hoe vaak er op een bepaalde zoekterm wordt gezocht, een forse stijging is in het aantal mensen dat zich afvraagt ‘wat India is’. Ook de term ‘Waar is India’ werd veel vaker ingetypt.

Het aantal mensen dat in Google ‘Waar is India’ opzocht, verviervoudigde de afgelopen dagen. Voor de term ‘Wat is India’ was de stijging nog groter. Vooral in de staten New Jersey, Vermont en New Hampshire werd veel vaker gezocht op de zoektermen.

Nu maar hopen dat er veel kleine kinderen plots interesse kregen in India.