Trump stelt voor om griepprik in te zetten tegen coronavirus

Net als je denkt dat ook stupiditeit zijn grenzen heeft, stelt Donald Trump voor om het griepvaccin in te zetten tegen het coronavirus.

Het Witte Huis bracht een aantal filmpjes uit waarin de Amerikaanse president wordt bijgepraat over het coronavirus. Je ziet hoe experts geduldig de absolute basisprincipes van een virusepidemie proberen uit te leggen. En je ziet hoe Trump daar geen snars van begrijpt.

De deskundigen vertellen dat het zo’n anderhalf jaar duurt voor er een vaccin op de markt is, maar daar gaat Trump niet mee akkoord. Meermaals zegt hij dat ‘een paar maanden’ wel moet lukken.

Maar het gekste moment is nog wel wanneer Trump – een vrij middelmatig zakenman – denkt dat hij de oplossing weet voor een complexe wereldwijde epidemie. “Waarom neem je geen solide griepvaccin, denk je niet dat dat zal werken? Of in elk geval behoorlijk?”

Dus wat zal een griepprik doen tegen het coronavirus? “Hoogstwaarschijnlijk niets,” aldus de experts. Trump reageert: “Niets? Is het zo simpel.”

Ja, zo simpel is het. Het gaat om een totaal ander virus.

Medical experts at the White House have to patiently explain to Trump that his idea of using the flu vaccine to address the coronavirus will not work. pic.twitter.com/acghVStSvK