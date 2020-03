De regering van Boris Johnson doet alles anders. Dat gaat heel slecht aflopen

Engeland begint te lijken op het dorpje van Asterix: in de hele wereld wordt geprobeerd de uitbraak van Corona te vertragen om zo de epidemie uit te smeren. Engeland doet het als enige land anders. Zo keken gistermiddag tienduizenden naar een paardenrace en is heel veel gewoon open. Er zijn veel minder beperkingen dan in andere landen. En de beperkingen die er zijn zijn vooral gericht op de groep mensen die in levensgevaar komt als ze besmet worden. Ouderen en zieken.

Het idee van de Engelse regering (de herd-theorie of theorie van de kudde-immumiteit) is dat de niet-risico groep (het grootste deel van de bevolking) besmet raakt en daardoor immuun wordt. Het voordeel daarvan zou zijn dat als het virus na de zomer aan de tweede ronde begint de hele wereld kwetsbaar is, maar Engeland niet.

Zoals alles in Engeland ligt de oorsprong van dit idee in het verleden. De spaanse griep van 1918 sloeg in de tweede golf – na de zomer – veel harder toe dan in de eerste golf van de winter en het vroege voorjaar. Engeland gaat er van uit dat dat weer zo zal zijn en dat Engeland er dan bij de tweede golf veel beter voor zal staan dan de rest van de wereld. Rule Brittania.

Alleen: de theorie is een theorie en nooit getoetst. In feite maakt de komende maanden de hele Britse bevolking onderdeel uit van een massale proef van een theorie.

Critici – waaronder zeer veel vooraanstaande Britse wetenschappers – schieten gaten in die aanpak. Allereerst zullen er zoveel mensen doodziek worden dat de gammele Britse gezondheidszorg en door zal worden verpletterd en vele duizenden onnodig zullen sterven. Het grootste nadeel van de immuniteit via de herd-theorie zegt prof.dr. Willem van Schaik van de Universiteit van Birmingham, is dat dit betekent dat minstens 36 miljoen mensen moeten worden besmet en weer genezen.

Maar verder staat het helemaal niet vast dat de herd-theorie klopt. Het staat nog niet eens vast of je Covid 19 maar één keer kunt krijgen.

Als Boris Johnson voet bij stuk houdt is het goed om de ontwikkeling in Engeland goed te volgen. En om daar weg te blijven als je leven je lief is.