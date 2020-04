Spaanse minister: “Nederland profiteert veel meer van EU dan Spanje”

“Als iedereen blijft denken in termen van ieder voor zich, zal de Europese Unie verzwakken,” aldus de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya in de Volkskrant.

Ze hekelt de opstelling van Nederland als het gaat om financiële noodsteun aan Zuid-Europa. “Deze discussie gaat niet over coronabonds of eurobonds of het noodfonds. Dit is een discussie over de toekomst van Europa. Dat is de échte discussie.”

Profiteren

Bovendien moet Nederland niet doen alsof Spanje niet hervormd heeft, vindt de minister. “Om te beginnen: Spanje heeft enorm bezuinigd, het heeft er echt niet maar wat op los geleefd. Ook hier is de pensioenleeftijd verhoogd. De Spaanse staatsschuld is de laatste jaren gedaald.”

“En dan nog iets: het is in Europa niet zo dat het Noorden alleen betaalt en het Zuiden profiteert. De gezamenlijke markt levert een Nederlander gemiddeld 5.000 euro op en een Spanjaard minder dan 2.000 euro. Dat is ook een deel van de werkelijkheid. En dat moet je ook vertellen.”

Tulpen

Ze schetst een doemscenario als Spanje en Italië geen hulp krijgen. “Als de helft van de Europese Unie op zijn gat ligt – Italië, Frankrijk, Spanje, Griekenland – dan ligt ook de interne markt van de Europese Unie op zijn gat. En dan wijs ik er opnieuw op dat Nederland heel veel profijt heeft van de interne markt. Om het grafisch te zeggen: dan koopt niemand meer de Nederlandse tulpen. Of denk alleen maar aan de haven van Rotterdam. Als er minder handel wordt gedreven, heeft dat enorme consequenties.”

Bijwagen

Verder legt de minister uit waarom de Europese Unie ook politiek gezien belangrijk is. “Waar is de ziel van dit politieke project?” vraagt ze zich af. “Daar hoor je niemand over. Over waarom we samen willen zijn. Onze autonomie loopt gevaar. Als Europa steeds zwakker wordt in een wereld waarin er steeds meer sterke spelers zijn, zoals China en de VS en Rusland, dan veroordeelt dat Europa tot bijwagen van een ander land. Dat is de realiteit.”