De president is uit het veld geslagen en boos

De foto’s van de terugkeer van Donald Trump in zijn Witte Huis zijn bijna sneu. Hier loopt een man die net is ergs heeft meegemaakt. Weg zijn de branie en het zelfvertrouwen. Zijn kenmerkende rode stropdas hangt er verslagen bij. Het MAGA-petje heeft hij in zijn hand. Wat een triomfantelijke wedergeboorte van een politiek genie had moeten worden, werd een zeperd en een aanfluiting.

Volgens de New York Times was hij zondag al druk op zoek naar de dader van deze blamage. Iemand moet tenslotte verantwoordelijk zijn. De kans is groot dat Brad Pascale, de leider van de herverkiezingscampagne, het veld moet ruimen.

Wat waarnemers die aanwezig waren in Tulsa opviel, was niet alleen dat de opkomst klein was, maar ook dat de mensen die er waren niet het enthousiasme en de vervoering toonden van 2016. Ze applaudisseerden beleefd, maar er werd ook veel gegaapt. En tientallen MAGA-aanhangers verlieten het stadion al voor Trump was uitgesproken.

Trump staat er belabberd voor in de peilingen. En massa-bijeenkomsten zoals die van zaterdag gaan hem niet redden. Maar wat dan wel?