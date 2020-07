De belastingaanslagen van Trump worden toch enigszins openbaar

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft uitgesproken dat de financiële gegevens van Donald Trump beschikbaar moeten komen voor justitie . Trump is er tot in het laatste jaar van zijn presidentschap in geslaagd geheim te houden wat hij bezit en ook aan wie hij schulden heeft, maar daaraan komt nu een eind

Trump heeft nooit willen zeggen waarom hij ze niet openbaar maakte, zoals presidenten en presidentskandidaten als sinds Richard Nixon in de jaren zeventig doen. Die geheimzinnigdoenerij heeft voedsel gegeven aan vermoedens: hij zou lang niet zo rijk zijn als hij beweerd, hij zou stelselmatig belasting hebben ontdoken, hij zou in de greep zijn van Russiche geldschieters.

Het Hooggerechtshof heeft nu met ruime meerderheid (7 tegen 2 stemmen) uitgesproken dat de officier van justitie van New York de gegeven moet krijgen om te kunnen beoordelen of Trump belastingen heeft ontdoken of andere strafbare feiten pleegde.

De kans is klein dat Trump hier al feitelijk hinder van krijgt voor de verkiezingen. Maar het kan hem in de weg gaan zitten tijden een eventuele tweede termijn of tot een veroordeling leiden na zijn aftreden.