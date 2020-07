Dit is het meest bewonderde land ter wereld

Nog niet zo lang geleden was Amerika een lichtend voorbeeld voor de wereld, gewoontes en trends ‘waaiden over’ uit de VS en gingen we dan nadoen. Tegenwoordig hebben we eerder medelijden met de Amerikanen. Er is een ander land dat het stokje met verve over heeft genomen: Duitsland.

Voor het derde jaar op rij is Duitsland het meest bewonderde land ter wereld, blijkt uit de jaarlijkse poll van onderzoeksbureau Gallup. Ver daarachter komen de VS, China en Rusland. Duitsland kreeg 44 procent van de stemmen, Amerika maar 33 procent. China (32 procent) en Rusland (30 procent) volgen vlak daarachter. De grootmachten leggen het dus allemaal af tegen het belangrijkste land van Europa.

“De Duitse bondskanselier Angela Merkel, wat je ook van haar vindt, is een van de betrouwbaarste wereldleiders in onzekere tijden in Europa en de wereld,” zegt baas van Gallup Mohamed Younis.

Dat Amerika nog steeds een vertekend zelfbeeld heeft, blijkt wel uit de uitspraken van minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo vrijdag. Hij zei dat de VS ‘perfect gepositioneerd’ is om de vrije wereld te leiden in een nieuwe ideologische strijd met China. Dat was misschien nog zo ten tijde van Obama. Toen ging Amerika nog wel aan kop als meest bewonderde land, maar de reputatie kelderde met 18 procent toen Trump de baas werd.