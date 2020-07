Verklaring van Rutte & De Jonge over oplopende besmettingen

De premier en de minister op Facebook

Terwijl veel Nederlanders van de zomer genieten, zit het coronavirus niet stil en grijpt het iedere kans aan om zich weer verder onder ons te verspreiden. En dat lukt helaas ook, zien we aan het oplopend aantal besmettingen in ons land. Op sommige plekken is er sprake van clusters waar groepen mensen zijn besmet met het virus. Ook net over de grens zien we bijvoorbeeld in Antwerpen dat het zo weer mis kan gaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom besloten om voor de provincie Antwerpen het reisadvies te verscherpen naar code oranje.

Het kabinet houdt vanzelfsprekend continu de vinger aan de pols. De meest betrokken ministers hebben dagelijks contact en de afgelopen dagen is er weer intensief gesproken over de laatste stand van zaken. Natuurlijk baart het ons zorgen dat ook deze week het aantal positief geteste personen in Nederland weer stijgt. Wat helpt is dat steeds meer mensen zich laten testen, waardoor we een goed beeld hebben van de brandhaarden en de oorzaken ervan. Daardoor kunnen we snel en gericht blussen en de brand in de kiem smoren met passende, vaak lokale, maatregelen.

Het virus verspreidt zichzelf niet, mensen doen dat. Daarom gelden de basisregels onverminderd, overal en voor iedereen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas zien we dat de recente uitbraken vooral het gevolg waren van het niet naleven van de basisregels die we allemaal kennen. Houd anderhalve meter afstand. Blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, hoesten en verhoging van temperatuur, en laat je testen. Vermijd drukte en werk zoveel mogelijk thuis. En was je handen stuk. Die regels moeten we blijven volgen, ook op het terras, het strand en de camping. Want ook al is het zomer, we kunnen ontspannen maar zeker niet verslappen.

De komende tijd blijft het kabinet de situatie nauwlettend in de gaten houden. Op verzoek van het kabinet komt het Outbreak Management Team (OMT) morgenochtend met een advies over het gebruik van mondkapjes. Dat wordt vervolgens besproken door het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) en daarna officieel aangeboden aan het kabinet. Om 16 uur bespreekt het Veiligheidsberaad het OMT-advies in aanwezigheid van minister voor Medische Zorg Tamara van Ark. Na afloop zullen Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, en Tamara Van Ark een mondelinge toelichting geven. Tevens zal het kabinet met een brief de Tweede Kamer informeren.

Donderdag komt het OMT met een nadere invulling over hoe we het beste kunnen omgaan met het quarantaine-advies, bijvoorbeeld na het bezoek aan een gebied met een oranje reisadvies. Donderdagmiddag zal het kabinet een brief naar de Tweede Kamer sturen met een reactie op het OMT-advies.

Het is duidelijk: we hebben de afgelopen maanden met veel gezamenlijke inspanning het coronavirus onder controle gekregen, maar het zal ongelooflijk veel discipline blijven vergen om het ook onder controle te houden. Waar nodig zal lokaal of landelijk worden ingegrepen. Met elkaar hebben we het virus onder controle gekregen, met elkaar zullen we het onder controle moeten houden. Met z’n allen moeten we daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Ieder voor zichzelf en met 17 miljoen mensen samen.

Hugo de Jonge en Mark Rutte