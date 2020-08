GGD sloeg bijtijds alarm, ministerie van De Jonge deed niks

Al in juli sloeg de GGD alarm dat het niet goed ging met het bron- en contactonderzoek. Het ministerie van Volksgezondheid van minister De Jonge negeerde dat alarm van de GGD en deed daar niets mee. Dat onthult NRC.

NRC: “In het memo van 23 juli, in bezit van NRC, stond dat het aantal besmettingen zo snel opliep dat het contactonderzoek niet meer volgens de „landelijke standaarden” uitgevoerd kon worden. Bij een verdere stijging van de besmettingen zou het goed uitvoeren van dat onderzoek „niet realistisch” zijn. De GGD gaf aan dat dit grote gevolgen kon hebben voor de strategie om een nieuwe golf van het coronavirus te voorkomen: „Het indameffect is daarmee niet meer voldoende.” De GGD waarschuwde ook dat „het werkelijk aantal patiënten zeer waarschijnlijk flink hoger is dan het aantal geteste patiënten”.”

Het ministerie van VWS deed niets met die informatie. Gevolg: nu is er paniek om het bron- en contactonderzoek alsnog op orde te krijgen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) benadrukte woensdag in de Tweede Kamer nog dat hij pas een dag ná de persconferentie op 6 augustus te horen kreeg dat het bron- en contactonderzoek onder druk stond. Dat de landelijke opschaling niet „adequaat is geweest”, was hem pas „de laatste week” duidelijk geworden, zo zei De Jonge.

Dat is dus niet waar.