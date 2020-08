Ruim een vijfde van PVV-stemmers gelooft in chip in vaccin

Een virus over de wereld verspreiden om vervolgens een chip in het vaccin te kunnen doen. Het klinkt vergezocht, maar ruim een vijfde van de PVV-stemmers noemt deze stelling ‘geloofwaardig of heel geloofwaardig’.

In totaal gelooft een op de tien Nederlanders in een of andere complottheorie rond corona. Dat blijkt uit onderzoek onder 8.000 mensen van onderzoeksbureau Kieskompas, waarover Trouw schrijft. Vooral rechtse kiezers denken dat het geen zuivere koffie is wat zich allemaal afspeelt rond de coronapandemie.

Een andere theorie die gretig aftrek vindt is dat farmaceuten bewust virussen verspreiden om geld te verdienen aan vaccins. Meer dan een kwart van de PVV’ers vindt dat geloofwaardig, 17 procent van de Forum voor Democratie-stemmers gelooft erin en bij de SP en 50Plus is dat respectievelijk 13 en 10 procent.

“Extremisten op links en rechts geloven meer in samenzweringen”, zegt politicoloog en initiatiefnemer van onderzoeksbureau Kieskompas André Krouwel tegen Trouw. “Aanhangers van complottheorieën vind je het minst bij PvdA, VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA. Dat zijn de systeemgelovigen. Het meeste wantrouwen tegen het systeem is te vinden bij aanhangers van 50Plus, PVV, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren.”