ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom je beter niet iedere dag kunt douchen

gezondheid
door Désirée du Roy
vrijdag, 22 augustus 2025 om 10:37
anp 452284741
Veel mensen zweren bij hun dagelijkse douche. Maar volgens een Belgische dermatoloog is het helemaal niet zo goed voor je. Een paar keer per week onder de warme straal is meer dan genoeg, legt Jan Gutermuth (UZ Brussel) uit aan HLN.
Waarom elke dag douchen niet goed is? "Bij veel mensen zal de impact beperkt zijn, maar bij patiënten met atopisch eczeem kan te veel douchen nefast zijn. Zij hebben namelijk al een aanleg voor een drogere huid en dus een minder goede huidbarrière. Hen raden we aan om alles te doen om die bescherming op peil te houden, bijvoorbeeld door minder te douchen.”
“Ook oudere mensen hebben vaak de neiging om veel te douchen, met zeep en meestal ook een stevige borstel. Die intensieve hygiëne toepassen terwijl je huidbarrière met verouderen slechter functioneert, leidt bij bejaarde patiënten weleens tot craquelé-eczeem en kan pijn en veel jeuk veroorzaken.”
's Avonds douchen
Sterker nog, volgens de dermatoloog is het medisch gezien voor iedereen aan te raden om niet meer dan een paar keer per week te douchen. "Of toch zeker om het dagelijkse wassen te beperken tot oksels, billen of de genitale regio.”
Wil je toch iedere dag douchen, doe dat dan het liefste 's avonds. "Daar is geen enkele medische reden voor, enkel een praktische: als mensen ’s ochtends douchen, moeten ze vaak snel snel vertrekken en is er geen tijd om het lichaam nog goed te hydrateren met een melk of een crème. Er bestaan producten die snel intrekken, maar vaak plakken die onaangenaam. ’s Avonds kunnen mensen meestal wel in volle rust hydrateren.”
Bron: HLN

Lees ook

Versterkt koud douchen je immuunsysteem?Versterkt koud douchen je immuunsysteem?
Winter Vol liefde: kan Guus alsjeblieft even douchen? En wat is er gebeurd tijdens de après-ski?Winter Vol liefde: kan Guus alsjeblieft even douchen? En wat is er gebeurd tijdens de après-ski?
Moet je nu wel of niet het raam openzetten tijdens het douchen?Moet je nu wel of niet het raam openzetten tijdens het douchen?
Trend niet meer douchen: meer mensen zweren gebruik zeep en shampoo afTrend niet meer douchen: meer mensen zweren gebruik zeep en shampoo af
Wat is beter voor je huid: 's ochtends of 's avonds douchen?Wat is beter voor je huid: 's ochtends of 's avonds douchen?
Vorig artikel

Hongarije en Slowakije eisen garanties voor olielevering

Volgend artikel

IGJ onderzoekt laboratorium na datadiefstal bevolkingsonderzoek

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

ANP-365485491

Autistische muizen symptoomvrij na revolutionaire behandeling

ANP-530470131

5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd