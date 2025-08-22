Waarom je beter niet iedere dag kunt douchen

Veel mensen zweren bij hun dagelijkse douche . Maar volgens een Belgische dermatoloog is het helemaal niet zo goed voor je. Een paar keer per week onder de warme straal is meer dan genoeg, legt Jan Gutermuth (UZ Brussel) uit aan HLN

Waarom elke dag douchen niet goed is? "Bij veel mensen zal de impact beperkt zijn, maar bij patiënten met atopisch eczeem kan te veel douchen nefast zijn. Zij hebben namelijk al een aanleg voor een drogere huid en dus een minder goede huidbarrière. Hen raden we aan om alles te doen om die bescherming op peil te houden, bijvoorbeeld door minder te douchen.”

“Ook oudere mensen hebben vaak de neiging om veel te douchen, met zeep en meestal ook een stevige borstel. Die intensieve hygiëne toepassen terwijl je huidbarrière met verouderen slechter functioneert, leidt bij bejaarde patiënten weleens tot craquelé-eczeem en kan pijn en veel jeuk veroorzaken.”

's Avonds douchen

Sterker nog, volgens de dermatoloog is het medisch gezien voor iedereen aan te raden om niet meer dan een paar keer per week te douchen. "Of toch zeker om het dagelijkse wassen te beperken tot oksels, billen of de genitale regio.”

Wil je toch iedere dag douchen, doe dat dan het liefste 's avonds. "Daar is geen enkele medische reden voor, enkel een praktische: als mensen ’s ochtends douchen, moeten ze vaak snel snel vertrekken en is er geen tijd om het lichaam nog goed te hydrateren met een melk of een crème. Er bestaan producten die snel intrekken, maar vaak plakken die onaangenaam. ’s Avonds kunnen mensen meestal wel in volle rust hydrateren.”