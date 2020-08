Er broeit opstand bij het CDA

Was er fraude bij de lijsttrekkersverkiezing om Hugo de Jonge te laten winnen van Pieter Omtzigt? Het zal toch niet? Maar er gebeurde wel rare dingen, zoals mensen die stemden op Omtzigt die digitaal werden bedankt voor hun stem op De Jonge. En omdat het verschil in stemmen heel klein was leidt dat tot onbehagen in het kamp van Omtzigt.

Omtzigt eist hij nadere ’opheldering’. Een opmerkelijke beweging voor iemand die zich leek te hebben geschikt in de rol van running mate van De Jonge.

„We gaan het samen doen”, zei Hugo de Jonge toen na zijn nipte winst concurrent Omtzigt tot running mate benoemde. Ook partijvoorzitter Ploum zei het herhaaldelijk: „Wij zijn één team-CDA.”

„We zijn helemaal geen team”, zegt een invloedrijke christendemocraat tegen De Telegraaf. „Dat waren we niet en dat zijn we nu ook niet.” De Jonge heeft nog niets gedaan om na de voor hem pijnlijke lijsttrekkersverkiezingen de neuzen dezelfde kant op te krijgen, zo valt te horen. „Ik heb de indruk dat de verkiezing nog erg na trilt in de partij”, weet een ander, ervaren CDA-lid aan het Binnenhof.