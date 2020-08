Trumps zus Maryanne: ‘Hij is een wrede leugenaar’

Op een geluidsopname is te horen hoe Trumps zus Maryanne Trump Barry haar broer een wrede man noemt. Een leugenaar wiens gebrek aan principes betekent dat hij niet te vertrouwen is.

Mary keer zich met name tegen zijn immigratiebeleid, waarbij kinderen aan de grens werden gescheiden van hun ouders en naar gevangenissen werden gestuurd.

“Het enige wat hij wil is in de smaak vallen bij zijn aanhang”, zegt ze in opnames die de Washington Post in bezit heeft.

,,Hij heeft geen principes. Helemaal geen. Geen enkel. En zijn achterban… Ik bedoel, mijn god, als je religieus bent, dan wil je mensen helpen. Niet dit’’, zegt de 83-jarige Barry, een voormalige federale rechter, in een van de fragmenten.

“Zijn verdomde tweets en al dat liegen, oh mijn God.”

De opnames werden in het geheim gemaakt door de nicht van de president, Mary Trump, die vorige maand een bestseller publiceerde over de “giftige familie” die Trump voortbracht.