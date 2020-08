Video toont wat belangrijke Republikeinen vroeger van Trump vonden

They all knew...Meer woorden zijn niet nodig om een verkiezingsfilmpje aan te kondigen van het progressieve platform act.tv, waarin te zien is wat vooraanstaande Republikeinen vroeger vonden van president Trump. Voordat ze hem de hemel in prezen of voor hem gingen werken.

Bekende Republikeinen als senatoren Ted Cruz en Lindsey Graham, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en adviseur Kellyanne Conway komen aan het woord. Ze wisten lang geleden al dat Donald Trump heel erg ongeschikt is als president.