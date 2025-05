Floortje Dessing onderging 8 uur durende operatie, waarbij halve lever, deel middenrif en stuk long werden verwijderd

Floortje Dessing leed aan een ernstige vorm van endometriose, vertelt ze in LINDA. Daarvoor is ze in november acht uur lang geopereerd.

Bij endometriose nestelt het baarmoederslijmvlies zich ook buiten de baarmoeder. Al op 42-jarige leeftijd werd de aandoening ontdekt, toen ze erg moe was. Maar omdat de ziekte met de menstruatie te maken heeft, dacht Floortje er na de overgang van af te zijn. Het kwam op haar 54ste echter heviger dan ooit terug.

Wat volgde was een lange operatie, waarbij haar halve lever werd weggehaald, plus een stuk van haar middenrif en long. Daardoor slaapt ze slecht en heeft ze moeite met lopen. Met collageen is het gat in haar middenrif dicht gegaan. "En mijn lever is inmiddels weer aangegroeid. Ik wandel me een versuffing, doe aan yoga en moet nu weer voorzichtig gaan krachttrainen om mijn spieren sterker te maken”, vertelt ze in LINDA. "Als mijn herstel goed verloopt, hoop ik ergens in 2026 weer met een reisprogramma te komen.”

Dessing had sowieso een heel zwaar jaar, omdat haar vader overleed. "Ik heb nog nooit zo veel gehuild als in het afgelopen jaar. En er is nog nooit zo veel paniek geweest. Ik heb een ontzettende douw gekregen en zo diep gezeten”, aldus Dessing.