Republikeinse conventie begonnen. Maar Trump kan al niet meer winnen. Op papier

Joe Biden ligt in alle peilingen een straatlengte voor op Donald Trump. De Republikeinse Conventie is gisteren begonnen, en die moet het begin zijn van wat bijna onmogelijk is. Trump populairder maken, zodat hij kans maakt op herverkiezingen.

Want hij staat er al maanden, stabiel, beroerd voor in de peilingen. In het gemiddelde van de polls dat RealClearPolitics berekent, stond Trump aan de vooravond van zijn conventie 7,6 procentpunten achter. Slechts 42,4% van de kiezers was op dat moment van plan om te stemmen voor Trump, terwijl de Democraat Joe Biden 50% op zijn naam had staan. De Economist schat de kans dat Biden wint op 90 procent.

Het beeld is niet anders in de staten waar het op aan komt, de zogenaamde swing-states. Ook in de meeste van die staten gaat Biden winnen. Op papier.

Want 4 jaar geleden ging Trump ook verliezen. Op papier.

Toch biedt de vergelijking met vier jaar geleden niet veel troost voor het kamp Trump. Hij staat nu verder achter, de achterstand is al maanden stabiel en hij strijd nu met iemand die minder gehaat wordt dat hijzelf. Vier jaar geleden was Hillary Clinton bijna net zo ongeliefd als Trump. Dat is nu anders.

Geen lichtpuntjes dan? Er is een precedent: in 1988 lag George H Bush ongeveer net zo veel achter op Michael Dukakis, de democratische kandidaat, als Trump nu achter ligt op Biden.

Een vlijmscherpe campagne, waarin de Bushcampagne er in slaagde Dukakis af te schilderen als een buitengewoon linkse malloot, overbrugde die kloof en in november werd Bush tot president gekozen.

Dus het kan wel. Minstens op papier