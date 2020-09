Kinderen Grapperhaus hadden corona

Twee van de vier kinderen van Ferd Grapperhaus waren deze zomer besmet met het coronavirus. Dat bevestigt de minister van Justitie en Veiligheid aan De Telegraaf.

De kinderen bleken in juli het virus te hebben opgelopen. Dat was dus ruim voor het veelbesproken huwelijk van de minister, waar zij ook aanwezig waren.

Deze week moet de minister zich verantwoorden in de Tweede Kamer, omdat op zijn bruiloft de anderhalve meterregel werd geschonden. Op een groepsfoto stonden de aanwezigen te dicht bij elkaar.

Grapperhaus bood al zijn excuses aan. “Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waarop de anderhalve meter afstand niet in acht is genomen. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven,” zei hij.

De CDA-bewindsman maakte ook nog 780 euro, twee keer de coronaboete, over aan het Rode Kruis. Maar daarmee is de kous nog niet af. Veel Nederlanders vinden hem ongeloofwaardig, bleek uit peilingen. Ook de Kamer wil hem nog ter verantwoording roepen.