Trump noemde Amerikaanse oorlogsdoden ‘verliezers’ en ‘sukkels’

Tijdens een bezoek van Trump aan Frankrijk werd een bezoek aan een Amerikaans ereveld vol slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zonder opgaaf van reden afgelast. Er zijn nu meerdere getuigen die zeggen dat Trump het zonde van de tijd en energie vond. ‘Oorlogsdoden zijn verliezers en sukkels (losers and suckers),’ vindt Trump.

Eerder had hij de Amerikaanse oorlogsheld over John McCain, die jarenland gefolterd werd in een Noord Vietnamese gevangenis, gezegd dat hij meer ontzag heeft voor militairen die zich niet laten pakken