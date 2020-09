Lichte veroordeling komt Wilders heel goed uit

Geert Wilders was gisteren weer de hele dag in het nieuws. Om iets wat hij jaren geleden niet zou hebben gedaan: discrimineren.

Hij krijgt daarvoor geen straf. De PVV-leider ging onmiddellijk in cassatie tegen deze schandalige veroordeling en houdt zo de schijnwerpers op zich.

Door in cassatie te gaan, kan hij de aandacht op zich houden tot de verkiezingen van maart volgend jaar. Een meerderheid van de ­Nederlanders vindt dat hij nooit voor de rechter had mogen komen. In de peilingen doet de PVV het ook opnieuw opvallend goed. Terwijl iedereen dacht dat Wilders de slag om de (radicaal)rechtse kiezers had verloren tegen Thierry Baudet, ­tonen peilingen een opvallende kentering: de PVV staat weer op achttien zetels, Forum voor Democratie is teruggezakt naar negen.