Trump heeft COVID-19. Melania ook besmet

President Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn positief getest op corona. Dat laat de Amerikaanse president weten op Twitter.

Eerder liet hij al weten dat hij mogelijk besmet was door een van zijn medewerkers, Hope Hicks

Trump (74) heeft een BMI van bijna 30. Covid is vooral gevaarlijk voor te dikke oudere mannen.

Als Trump te ziek zou worden om zijn taken uit te voeren kan hij volgens artikel 25 van de grondwet zijn taken overdragen aan vice-president Mike Pence.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.