‘Hoge straffen voor delen filmpje ongeluk: 21.000 euro boete of de cel in’

Omstanders die een foto of filmpje van de slachtoffers van een ongeluk delen op sociale media moeten een boete krijgen van maximaal 21.000 euro of celstraf. ,,Die sensatiezucht is kwalijk en een onacceptabele inbreuk op iemands privacy.”

CDA, PvdA en GroenLinks presenteren vandaag een initiatiefwetsvoorstel om de hoge straffen vast te leggen in de wet. Daarover schrijft het AD. Er zijn eerder al wel boetes opgelegd aan filmende omstanders als ze hulpdiensten hinderden, maar het delen van de beelden online was nog niet strafbaar.

Volgens de partijen is het een ‘inbreuk op de privacy van een slachtoffer’ en kunnen ook ‘naasten en nabestaanden eronder lijden’. PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken zegt er ‘misselijk’ van te worden. ,,Als je verhalen hoort van mensen die op internet zagen hoe een geliefde of naaste omkwam in een ongeval. Dat is niet normaal en die norm moeten we daarom ook vastleggen in de wet.”

,,Het is onacceptabel dat dit nog altijd zomaar kan gebeuren’’, schrijven de initiatiefnemers over de slachtofferfilmpjes die online verschijnen. ,,Op dit moment is er vrijwel niets dat verhindert om beelden van personen die hulp behoeven of overleden zijn, openbaar te maken. Die sensatiezucht is kwalijk. Dat is een onacceptabele inbreuk op iemands privacy en het berokkent het slachtoffer of de nabestaanden extra leed.”

Of het wetsvoorstel een meerderheid haalt in de Tweede Kamer is de vraag. De VVD denkt bijvoorbeeld dat agenten dan te druk zullen zijn met het uitdelen van boetes, terwijl ze betere dingen te doen hebben.