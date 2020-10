Baudet zegt dat Forum het meeste leden heeft. Maar dat lijkt een leugen

Forum voor Democratie slaagt er al een half jaar niet in om aan te tonen dat het 42.794 leden heeft, zoals Baudet beweert. Dat is nodig om de subsidie te mogen houden die bij dat aantal hoort. Maar er lijken geen bewijzen dat die leden echt bestaan. Accountants kunnen niet opmaken hoeveel leden de partij vorig jaar had. Dat schrijft De Telegraaf.

Om de subsidie te houden had voor 1 juli moeten zijn aangetoond dat de opgave door de partij van het aantal leden per 1 januari 2019 correct is, dat die leden bestaan en hun contributie hebben betaald.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de subsidieregeling van politieke partijen, geeft Forum nog één kans om met bewijzen te komen. Die bewijzen moeten dan deze maand tevoorschijn komen. Zo niet dan gaat het ministerie subsidie terugvorderen