Alleen van de 65-plussers stemde meerderheid op Trump

Hoogstwaarschijnlijk gaat Donald Trump de presidentsverkiezingen verliezen, maar daar kan hij de rijke, witte, mannelijke 65-plusser in ieder geval niet de schuld van geven.

Joe Biden is bij veel bevolkingsgroepen en in veel leeftijdscategorieën populairder dan Trump. Zo stemde maar liefst 62 procent van de 18- tot 29-jarigen op de Democraat, maar zelfs van de 45- tot 64-jarigen stemde een nipte meerderheid op Biden. Bij de 65-plussers was het net andersom: 51 procent koos voor Trump.

Ook de witte Amerikanen gingen met 57 procent overwegend voor de zittende president, terwijl de zwarte Amerikanen met 87 procent massaal op zijn rivaal stemden. Vrouwen stemden, weinig verrassend, meer Democratisch, mannen Republikeins.

Bij de Amerikanen die minder dan een ton verdienen, is Biden met zeker 57 procent van de stemmen veel populairder. Pas wie meer dan een ton verdient gaat op Trump stemmen.

Waaróm mensen voor Trump kiezen? De economie natuurlijk en law and order. De Biden-stemmers hechten meer waarde aan een goede aanpak van de coronacrisis, het verminderen van raciale ongelijkheid en de verbetering van de gezondheidszorg.