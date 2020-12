Nichtje Mary legt uit waarom Trump over vier jaar niet voor het presidentschap gaat

Donald Trump zei het wel, dat hij over vier jaar weer voor het Amerikaans presidentschap gaat, maar volgens nicht Mary Trump gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. “Ik denk dat dit enkel een idee van hem was om zijn gewonde ego te strelen.”

Mary noemt het idee dat haar oom weer meedoet aan de verkiezingen over vier jaar ‘belachelijk’. “Het is iets waar hij aan vasthoudt om relevant te blijven,” zegt ze in ABC’s The View. “Eerder zei ik al dat de aandacht voor hem na de inauguratie van Biden flink zal afnemen.” Daar heeft hij het moeilijk mee, denkt het familielid dat in een boek over de Trumps flink de vuile was buiten hing.

Er zijn verschillende redenen waarom Trump in 2024 niet meer zal proberen om president te worden. “Een daarvan is dat er serieuze aanklachten tegen hem zijn ingediend en dat er een aantal rechtszaken aankomt waar hij mee worstelt,” zegt Mary. “En natuurlijk zijn al zijn financiën bekend geworden. Dus ik zie het niet gebeuren.”

The New York Times wist in september kopieën van Trumps belastingaangiften te bemachtigen, waaruit bleek dat hij al jaren nauwelijks belasting betaalt en honderden miljoenen dollars schuld heeft.

Bekijk hieronder het interview van Mary Trump: