Ex-liefje Eva Vlaardingerbroek over Baudet: ‘Hij maakte een ernstig verwarde indruk’

Eva Vlaardingerbroek (24) had een kortstondige affaire met Thierry Baudet. Er was echter geen klik op ‘romantisch vlak’, vertelt de nummer 5 op de lijst van Forum voor Democratie in de Telegraaf. Op de beruchte avond in Tiel maakte de FvD-leider volgens haar ‘een ernstig verwarde indruk’.

Vlaardingerbroek tegen de krant: “Thierry zei die avond in Tiel: de vijf thema’s waar jullie allemaal voor staan, interesseren mij niet meer. Hij bleef hameren op bizarre complottheorieën over corona, op mij maakte hij een ernstig verwarde indruk. Het ene moment agressief, met de vuist op tafel, het andere moment heel emotioneel. En toen was er de volgende ochtend dat verhaal over de misstanden in de jongerenbeweging.” Het Parool kwam die zaterdag met de racistische en antisemitische WhatsApp-berichten van de jongerenpartij, de JFVD.

De jonge Vlaardingerbroek geeft toe dat ze een kortstondige affaire had met de geplaagde partijleider. “We spraken af, hadden enkele dates, maar op romantisch vlak klikte het niet. Foutje bedankt, dus we hebben er vrij snel een punt achter gezet. Een relatie is het in mijn ogen nooit geweest en ik weet zeker dat hij er ook zo over denkt. Het was eerder een fling.”